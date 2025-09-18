#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Διεθνής Αμνηστία-Γάζα: Να πάψει η στήριξη κρατών και εταιρειών στη «γενοκτονία»

Η ΜΚΟ κατονομάζει 15 επιχειρήσεις, ισραηλινές και ξένες, για τις οποίες «έχει συγκεντρώσει αξιόπιστες αποδείξεις για τη συμβολή τους σε παράνομες ενέργειες του Ισραήλ». Ποιες περιλαμβάνονται στη λίστα.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:31

Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία απευθύνει σήμερα έκκληση σε κυβερνήσεις και διοικήσεις επιχειρήσεων να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους οι οποίες «συμβάλλουν άμεσα ή όχι» στο «σύστημα απαρτχάιντ εναντίον των Παλαιστινίων» στο Ισραήλ και στη «γενοκτονία στη Γάζα».

Η ΜΚΟ κατονομάζει συγκεκριμένα 15 εταιρείες, ισραηλινές και ξένες, για τις οποίες «έχει συγκεντρώσει αξιόπιστες αποδείξεις για τη συμβολή τους σε παράνομες ενέργειες του Ισραήλ».

Ο κατάλογος αυτός, συμπεριλαμβάνει την αμερικανική εταιρεία Boeing, η οποία κατασκευάζει μαχητικά και πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας, την κινεζική Hikvision, που έχει ηγετική θέση παγκοσμίως στις τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου, και την αμερικανική Palantir, που παρέχει υπηρεσίες λογισμικού στον στρατό και στις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης εταιρείες που παράγουν είδη αποκλειστικά μη στρατιωτικής χρήσης, όπως η ισπανική CAF, που κατασκευάζει σιδηροδρομικό εξοπλισμό ή ο νοτιοκορεατικός όμιλος HD Hyundai, καθώς τα «βαριά μηχανήματα» τους «χρησιμοποιούνται στην καταστροφή» κατοικιών και υποδομών Παλαιστινίων στα κατεχόμενα εδάφη.

Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας ακολουθεί εκείνη 80 και πλέον ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένης της Oxfam, που κάλεσαν τη Δευτέρα κράτη και εταιρείες, ιδίως στην Ευρώπη, να τερματίσουν «τις εμπορικές συναλλαγές με τους παράνομους οικισμούς» του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Για πρώτη φορά, ανεξάρτητη διεθνής επιτροπή έρευνας, η οποία ενεργεί με εντολή του ΟΗΕ αλλά δεν εκφράζεται εξ ονόματός του, κατηγόρησε προχθές Τρίτη το Ισραήλ πως διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023, πως έχει πρόθεση να «καταστρέψει» τους Παλαιστίνιους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

