Νέες κυρώσεις ΕΕ στη Ρωσία: Στο στόχαστρο crypto, τράπεζες, Ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να παρουσιάσει στα κράτη-μέλη το νέο πακέτο προτεινόμενων κυρώσεων κατά της Ρωσίας ακόμα και αύριο Παρασκευή, μετά από τηλεφωνική συνομιλία της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία της Τρίτης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλώνει ότι το πακέτο, το 19ο από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία, στοχεύει τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και τον τομέα της ενέργειας.

Σε ανάρτησή της στο X, η πρόεδρος της Κομισιόν σημειώνει:

«Είχα μια καλή τηλεφωνική συνομιλία με τον @POTUS σχετικά με την ενίσχυση των κοινών μας προσπαθειών για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία μέσω πρόσθετων μέτρων.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα το 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα στοχεύει τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και τον τομέα της ενέργειας.

Η πολεμική οικονομία της Ρωσίας, που στηρίζεται στα έσοδα από τα ορυκτά καύσιμα, χρηματοδοτεί την αιματοχυσία στην Ουκρανία.

Για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση, η Επιτροπή θα προτείνει την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία».

Οι ΗΠΑ έχουν ασκήσει πίεση στους συμμάχους τους στην Ομάδα των Επτά να επιβάλουν δασμούς έως και 100% στην Κίνα και την Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, προκειμένου να πιέσουν τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το Κίεβο.

Το αίτημα αυτό πιθανότατα θα συναντήσει αντίσταση στις πρωτεύουσες των χωρών του μπλοκ. Ο Τραμπ επανέλαβε την προτίμησή του για δασμούς αντί για κυρώσεις κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης, ανέφεραν οι πηγές.

Οι αξιωματούχοι της G-7 εργάζονται επί του παρόντος σε ένα πακέτο προτάσεων που σκοπεύουν να οριστικοποιήσουν τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Άλλα μέτρα θα στοχεύουν τις μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και τα δίκτυα και τις υπηρεσίες που επιτρέπουν στη Μόσχα να μεταφέρει πετρέλαιο -μεταξύ άλλων μέσω οντοτήτων σε τρίτες χώρες- και να αποκομίζει κέρδη από το εμπόριο.

Η ΕΕ εξετάζει επίσης την επιβολή περιορισμών σε αρκετές εταιρείες στην Ινδία και την Κίνα για τη διακίνηση ρωσικού πετρελαίου, όπως ανέφερε προηγουμένως το Bloomberg.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η ΕΕ πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη έχουν σταματήσει τις εισαγωγές μέσω αγωγών και θαλάσσιων μεταφορών, αλλά η Ουγγαρία και η Σλοβακία είναι απρόθυμες να το κάνουν, ενώ αρκετές άλλες χώρες συνεχίζουν να αγοράζουν υγροποιημένο φυσικό αέριο από τη Ρωσία.

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν επίσης δεσμευτεί να καταργήσουν σταδιακά όλες τις εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων έως το τέλος του 2027, μια προθεσμία που η Φον ντερ Λάιεν έχει δηλώσει ότι θέλει να συντομεύσει περαιτέρω.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν επίσης σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη χρήση περίπου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για τη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ σύντομα αναμένονται προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό.

Το Bloomberg ανέφερε την Τετάρτη ότι η Γερμανία υποστήριξε την προσπάθεια για περαιτέρω χρήση των περιουσιακών στοιχείων. Η G-7 έχει δηλώσει προηγουμένως ότι τα κεφάλαια θα παραμείνουν δεσμευμένα έως ότου επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία και η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημίες που της έχει προκαλέσει.