Δασμούς έως 100% κατά Κίνας-Ινδίας ζητούν οι ΗΠΑ από τους G-7

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καλέσουν τους συμμάχους τους στην Ομάδα των Επτά (G7) να επιβάλουν δασμούς έως και 100% στην Κίνα και την Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να πειστεί ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμό του στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η υπομονή του με τον Πούτιν «τελειώνει γρήγορα» και απείλησε με νέες οικονομικές κυρώσεις. «Θα είναι πολύ σκληρό, με κυρώσεις στις τράπεζες και που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο και τους δασμούς επίσης», είπε σε συνέντευξή του στο Fox News.

Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν επίσης από τις χώρες της G7 να δημιουργήσουν μια νομική οδό για την κατάσχεση των δεσμευμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων και να εξετάσουν το ενδεχόμενο δήμευσης ή αξιοποίησης του αρχικού κεφαλαίου (principle) αυτών των περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της άμυνας της Ουκρανίας, σύμφωνα με αμερικανική πρόταση που είδε το Bloomberg.

Η συντριπτική πλειονότητα από τα περίπου 300 δισ. δολάρια των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται στην Ευρώπη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο μετά την είδηση, αγγίζοντας στιγμιαία υψηλό ημέρας. Το ευρώ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο της ημέρας και διαπραγματευόταν γύρω στο 1,1703 δολάρια νωρίς στη συνεδρίαση της Νέας Υόρκης.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό της πρότασης.

Παράλληλα, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι συζήτησαν με Ευρωπαίους ομολόγους την ιδέα της σταδιακής δήμευσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να αυξηθεί η πίεση στη Μόσχα ώστε να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Τα κέρδη που παράγουν τα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται σήμερα για τη χορήγηση δανείων στην Ουκρανία, θυμίζει το Bloomberg.

Ο Καναδάς, που έχει την προεδρία της G7, συγκάλεσε συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ομάδας για να «συζητήσουν περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης της πίεσης στη Ρωσία και περιορισμού της πολεμικής της μηχανής», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η αμερικανική πρόταση προβλέπει δευτερογενείς δασμούς 50% έως 100% για την Κίνα και την Ινδία, καθώς και περιοριστικά εμπορικά μέτρα τόσο στις εισαγωγές, όσο και στις εξαγωγές, ώστε να περιοριστεί η ροή ρωσικής ενέργειας και να αποτραπεί η μεταφορά τεχνολογιών διπλής χρήσης στη Ρωσία.

Η πρόταση παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς αρκετά κράτη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Ουγγαρία, έχουν μπλοκάρει αυστηρότερες κυρώσεις που στοχεύουν τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Τέτοια μέτρα απαιτούν τη στήριξη όλων των κρατών-μελών.

Ο Τραμπ έχει πει σε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι είναι διατεθειμένος να επιβάλει σαρωτικούς νέους δασμούς στην Ινδία και την Κίνα ώστε να πιέσει τον Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία — αλλά μόνο αν και τα ευρωπαϊκά κράτη πράξουν το ίδιο.

Ο Τραμπ διατύπωσε το αίτημα αυτό όταν παρενέβη τηλεφωνικά σε συνάντηση ανώτερων Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα ήταν πρόθυμες να «ακολουθήσουν» τους δασμούς που θα επιβάλει η Ευρώπη σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η πρόταση του Τραμπ έρχεται μετά την παρέλευση της προθεσμίας που είχε θέσει στον Πούτιν για μια διμερή συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένδειξη ότι ο Ρώσος ηγέτης ενδιαφερόταν πραγματικά για απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Ρωσία δήλωσε την Παρασκευή ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία βρίσκονται σε «παύση», παρά την πίεση του Τραμπ, ο οποίος τον περασμένο μήνα είχε συναντηθεί με τον Πούτιν για να προωθήσει απευθείας συνομιλίες με τον Ζελένσκι.

Η πρόταση προς την G7 περιλαμβάνει επίσης κυρώσεις κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» ρωσικών δεξαμενόπλοιων και των δικτύων που διευκολύνουν τις συναλλαγές και κατά της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft.

Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν ακόμη από τους συμμάχους τους να επιβάλουν κυρώσεις σε φορείς που στηρίζουν τη ρωσική αμυντική βιομηχανία, σε περιφερειακές ρωσικές τράπεζες και να απαγορεύσουν υπηρεσίες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες στις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες της Ρωσίας, σύμφωνα με την πρόταση.

Ο Τραμπ μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να επιβάλει άμεσες κυρώσεις στη Ρωσία παρά τις κατά καιρούς απειλές. Ωστόσο, έχει διπλασιάσει τους δασμούς στην Ινδία, στο 50%, λόγω των συνεχών αγορών ρωσικού πετρελαίου από τη χώρα.

Οι συζητήσεις της G7 πραγματοποιούνται την ώρα που η ΕΕ εργάζεται πάνω σε ένα 19ο πακέτο κυρώσεων, το οποίο, σύμφωνα με το Bloomberg, αναμένεται να στοχεύσει περισσότερες ρωσικές τράπεζες και το εμπόριο πετρελαίου της χώρας.