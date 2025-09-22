Ανοιχτός σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Κιμ συναντήθηκε με τον Τραμπ τρεις φορές σε υψηλού επιπέδου συνόδους κορυφής κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Αμερικανού προέδρου, πριν οι συνομιλίες ΗΠΑ – Βόρειας Κορέας καταρρεύσουν στο Ανόι το 2019.

«Εξακολουθώ να έχω καλές αναμνήσεις από τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, Τραμπ», δήλωσε ο Κιμ σε μια εκτενή ομιλία του στο κοινοβούλιο της χώρας, στην οποία έδειξε επίσης ότι ανοιχτός για συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείψουν την παραληρηματική εμμονή τους με την αποπυρηνικοποίηση, αναγνωρίσουν την πραγματικότητα και επιθυμούν πραγματικά την ειρηνική συνύπαρξη μαζί μας, τότε δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε», δήλωσε ο Κιμ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Κεντρικής Κορεατικής Υπηρεσίας Ειδήσεων (KCNA).

Η απαίτηση να εγκαταλείψει η Βόρεια Κορέα το πυρηνικό της οπλοστάσιο αποτελεί από καιρό σημείο τριβής μεταξύ των δύο χωρών, με την Πιονγιάνγκ να υπόκειται σε διαδοχικές κυρώσεις από τον ΟΗΕ για τα απαγορευμένα προγράμματα όπλων της.

Ο Κιμ δήλωσε ότι οι κυρώσεις βοήθησαν τη Βόρεια Κορέα να «γίνει ισχυρότερη, να αναπτύξει αντοχή και αντίσταση που δεν μπορούν να συντριβούν από καμία πίεση».

Μετά την αποτυχημένη σύνοδο κορυφής του 2019, η Βόρεια Κορέα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τα πυρηνικά της όπλα και έχει αυτοανακηρυχθεί «αμετάκλητη» πυρηνική δύναμη.

Ο Κιμ επανέλαβε ότι η αποπυρηνικοποίηση δεν αποτελεί επιλογή. «Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά μας όπλα… Δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις, ούτε τώρα ούτε ποτέ, για οποιαδήποτε ανταλλαγή με εχθρικές χώρες ως αντάλλαγμα άρσης των κυρώσεων», είπε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε ότι ήταν θέμα επιβίωσης για τη χώρα του να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα για να προστατεύσει την ασφάλειά της ενόψει των σοβαρών απειλών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα.

Είπε ότι απέρριψε τις πρόσφατες προτάσεις της Ουάσιγκτον και της Σεούλ για διάλογο ως ανειλικρινείς, επειδή η βασική τους πρόθεση να αποδυναμώσουν τη Βόρεια Κορέα και να καταστρέψουν το καθεστώς του παραμένει αμετάβλητη.

Προσέθεσε ότι η πρόταση της Νότιας Κορέας για τη σταδιακή κατάργηση των πυρηνικών προγραμμάτων της Βόρειας Κορέας ήταν απόδειξη αυτού.

«Ο κόσμος γνωρίζει ήδη καλά τι κάνει η Αμερική όταν αναγκάζει μια χώρα να εγκαταλείψει τα πυρηνικά της όπλα και να αφοπλιστεί», είπε.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά μας όπλα», συμπλήρωσε.

Ο Κιμ είπε επίσης ότι «δεν έχει κανένα λόγο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τη Νότια Κορέα», παρόλο που ο νέος πρόεδρος της Σεούλ, Λι Τζε-μιουνγκ, έχει επιδιώξει να μειώσει τις εντάσεις με τη Βόρεια Κορέα.

«Καθιστούμε σαφές ότι δεν θα διαπραγματευτούμε μαζί τους με κανέναν τρόπο», είπε.

