Σερβία: Αλλαγές στο μετοχολόγιο της πετρελαϊκής NIS υπό τον φόβο κυρώσεων

H Gazprom Neft μεταβίβασε το 11,3% των μετοχών της στην εταιρεία Intelligence με έδρα την Αγία Πετρούπολη, επίσης θυγατρική του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού. Οι όροι των ΗΠΑ ώστε να μην προβούν σε κυρώσεις.

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:17

Η ρωσική εταιρεία Gazprom Neft μείωσε την έκθεσή της στη σερβική πετρελαϊκή NIS παραχωρώντας μέρος των μετοχών της σε άλλη ρωσική εταιρεία, η οποία επίσης είναι θυγατρική του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Gazprom.

«H Gazprom Neft μεταβίβασε το 11,3% των μετοχών που κατείχε στη NIS στην εταιρεία Intelligence με έδρα την Αγία Πετρούπολη», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς έγινε για να αποφευχθούν οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της NIS.

Οι ΗΠΑ στις αρχές του 2025 απείλησαν τη Σερβία ότι θα θέσουν υπό καθεστώς κυρώσεων τη NIS αν δεν μειωθεί κάτω από το μισό το ποσοστό μετοχών που κατέχει η Gazprom Neft. Η ρωσική αυτή εταιρία βρίσκεται στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ αφού εκτιμάται ότι χρηματοδοτεί τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η αμερικανική πλευρά ανέβαλε έξι φορές την επιβολή κυρώσεων κατά της NIS ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της σερβικής κυβέρνησης. Η τελευταία διορία που δόθηκε λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου και δεν διαφαίνεται πρόθεση νέας παράτασης.

Το νέο ιδιοκτησιακό στη NIS διαμορφώνεται πλέον ως εξής: Η Gazprom Neft κατέχει το 44,9% των μετοχών, το σερβικό δημόσιο το 29,9%, η Intelligence το 11,3% και οι υπόλοιπες μετοχές ανήκουν σε μικρότερους επενδυτές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

