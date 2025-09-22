#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Γάζα: Εκτός λειτουργίας δύο νοσοκομεία εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών

«Οι κατοχικές δυνάμεις εσκεμμένα και συστηματικά στοχοθετούν το υγειονομικό σύστημα στο κυβερνείο της Γάζας, στο πλαίσιο της γενοκτονικής πολιτικής τους», επισημαίνει το υπουργείο Υγείας του θύλακα. Δεκάδες νεκροί.

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:21

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα ανακοίνωσε πως δύο νοσοκομεία στην πόλη της Γάζας τέθηκαν εκτός λειτουργίας εξαιτίας της κλιμάκωσης των ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων και των ζημιών που προκλήθηκαν από τους συνεχείς ισραηλινούς βομβαρδισμούς, την ώρα που άρματα μάχης προωθούνται βαθύτερα στον θύλακα.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι το Νοσοκομείο Παίδων Al-Rantissi υπέστη σοβαρές ζημιές πριν από λίγες μέρες από ισραηλινό βομβαρδισμό. Την ίδια ώρα, έκανε λόγο για ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή γύρω από το Eye Hospital, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή των υπηρεσιών.

«Οι κατοχικές δυνάμεις εσκεμμένα και συστηματικά στοχοθετούν το υγειονομικό σύστημα στο κυβερνείο της Γάζας, στο πλαίσιο της γενοκτονικής πολιτικής τους εναντίον της Λωρίδας», επισημαίνεται.

«Καμία από τις εγκαταστάσεις δεν έχει ασφαλείς οδούς πρόσβασης που επιτρέπουν σε ασθενείς και τραυματίες να φθάσουν», πρόσθεσε το υπουργείο.

Προς το παρόν, η ισραηλινή πλευρά δεν έχει σχολιάσει σχετικά.

Σήμερα, κάτοικοι στη Γάζα είπαν πως ισραηλινά άρματα μάχης προωθήθηκαν βαθύτερα στη περιοχή Σέιχ Ραντουάν και στην οδό Τζάλα στο βόρειο τμήμα της πόλης της Γάζας, όπου βρίσκονται τα δύο νοσοκομεία, την ώρα που στο Τελ Αλ Χαουά, στον νότο, άρματα μάχης προωθούνται βαθύτερα με κατεύθυνση δυτικές συνοικίες της πόλης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν οχήματα με εκρηκτικά, τα οποία πυροδότησαν από απόσταση, προκειμένου να ανατινάξουν δεκάδες σπίτια στις δύο περιοχές.

Σε συνάντηση σήμερα στο αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων στο Τελ Αβίβ με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Εγιάλ Ζαμίρ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την αποφασιστικότητά του να εξαφανίσει τη Χαμάς, να διασφαλίσει την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων και να εγγυηθεί πως η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ, έγινε γνωστό από το γραφείο του.

Στο μεταξύ, παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές ανέφεραν πως τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις σήμερα, κατά μήκος του θύλακα, οι περισσότεροι στην πόλη της Γάζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

