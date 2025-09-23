Ερντογάν: Κανένα έργο στην Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε από το βήμα του ΟΗΕ την προκλητική ρητορική περί ύπαρξης δύο κρατών στην Κύπρο.

Κάλεσε μάλιστα τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος, λέγοντας ότι «η λύση δεν μπορεί να βασιστεί στο μοντέλο της ομοσπονδίας, το οποίο έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν, αλλά έχει εξαντληθεί λόγω της αδιάλλακτης στάσης της ελληνoκυπριακής πλευράς».

«Στο νησί της Κύπρου υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί. Οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες του νησιού και δεν θα δεχτούν να γίνουν μειονότητα», πρόσθεσε.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να θέσει τέλος στην άδικη απομόνωση στην οποία υποβάλλονται οι Τουρκοκύπριοι εδώ και μισό αιώνα. Επαναλαμβάνω σήμερα την έκκληση που έκανα στις τρεις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις των Ηνωμένων Εθνών: Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να αναπτύξει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μαζί της», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Αναφορικά με τα ενεργειακά, μάλιστα, ο Ερντογάν τόνισε ότι κανένα έργο δεν θα υλοποιηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο αν αποκλείεται η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι.

«Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να τονίσω ότι τα έργα που αποκλείουν την Τουρκία και τη Βόρεια Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα πετύχουν», είπε αναφερόμενος προφανώς στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

«Η Τουρκία έχει δικαιώματα και δικαιοδοσίες στα δυτικά της Κύπρου, ενώ οι Τουρκοκύπριοι έχουν νόμιμα δικαιώματα στις περιοχές γύρω από το νησί. Η Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, την οποία προτείναμε και στο παρελθόν, θα συμβάλει στην εξεύρεση κοινού εδάφους», ανέφερε.

«Εκεχειρία στη Γάζα το συντομότερο δυνατό»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ κάλεσε τις χώρες να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, μετά από αντίστοιχες κινήσεις των δυτικών δυνάμεων, ζητώντας την όσο το δυνατόν συντομότερη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Στη Γάζα συνεχίζεται μια γενοκτονία, ακόμα και τώρα που βρισκόμαστε εδώ, αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν», πρόσθεσε.

Εδειξε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μια φωτογραφία από την «καθημερινή ζωή στη Γάζα», στην οποία απεικονίζονται πεινασμένες γυναίκες που κρατούν κουβάδες και κατσαρόλες περιμένοντας να λάβουν τροφή.

«Ακολουθήστε τη συνείδησή σας και απαντήστε στην ακόλουθη ερώτηση. Μπορούμε να έχουμε μια λογική εξήγηση γι' αυτή τη βαρβαρότητα εν έτει 2025;», είπε.

«Αυτή η ντροπιαστική εικόνα εκτυλίσσεται στη Γάζα εδώ και 23 μήνες».

«Ποια ανθρώπινη συνείδηση μπορεί να αντέξει κάτι τέτοιο; Πώς μπορεί κανείς να παραμείνει σιωπηλός μπροστά σ' αυτό; Σε έναν κόσμο όπου τα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα και την έλλειψη φαρμάκων, μπορούμε να έχουμε ηρεμία και ειρήνη;»

«Πρέπει να επιτύχουμε εκεχειρία στη Γάζα το συντομότερο δυνατό», είπε ο Ερντογάν. «Οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν, η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να εισέλθει χωρίς εμπόδια», πρόσθεσε, ζητώντας να λογοδοτήσουν όσοι διαπράττουν γενοκτονία.

«Όλοι όσοι σιωπούν είναι συνένοχοι αυτής της βαρβαρότητας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, προτρέποντας τους ηγέτες του κόσμου «να σταθούν αταλάντευτα στο πλευρό των καταπιεσμένων Παλαιστινίων και της ανθρωπότητας».

«Γιατί ο λαός σας στην πατρίδα σας αντιδρά στη βαρβαρότητα στη Γάζα; Δείξτε το θάρρος να αναλάβετε δράση εδώ. Εκπληρώστε το ανθρωπιστικό σας καθήκον απέναντι στη Γάζα».

«Η Τουρκία επιδιώκει κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία»

Η Τουρκία έχει φιλοξενήσει αρκετούς γύρους συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έχοντας μια μοναδική θέση ως μέλος του ΝΑΤΟ και στενός εμπορικός εταίρος της Ρωσίας, σημείωσε ο Ερντογάν.

«Μέσω άμεσων συνομιλιών, διευκολύναμε την ανταλλαγή αρκετών αιχμαλώτων και σορών και εργαστήκαμε για τον προσδιορισμό των όρων των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών», δήλωσε.

«Μην ξεχνάτε, δεν υπάρχουν νικητές στον πόλεμο και δεν υπάρχουν ηττημένοι σε μια δίκαιη ειρήνη. Έχοντας αυτό κατά νου, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Ο Ερντογάν δηλώνει ότι η Τουρκία είναι «ευχαριστημένη» για τα μέτρα που λήφθηκαν πρόσφατα, με σκοπό την επίτευξη μόνιμης ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών.

Συνέχισε συγχαίροντας τους ηγέτες των γειτονικών χωρών, καθώς και τον Ντόναλντ Τραμπ, για τη συμβολή τους σ' αυτή τη διαδικασία.

Επίσης, δήλωσε ότι η διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας «προχωρά όπως έχει προγραμματιστεί».

Υποστήριξη στη νέα Συρία

Όπως έχει αναφέρει και για τη Γάζα, ο Ερντογάν σημειώνει ότι «επί 13 χρόνια σας μιλώ απ' αυτό το βήμα για την καταπίεση και τις συγκρούσεις στη γειτονική μας Συρία».

Με την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, η χώρα «άνοιξε τις πόρτες σε μια νέα περίοδο», είπε.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι τρέφει μεγάλη ελπίδα πως ο συριακός λαός θα καταφέρει να ανοικοδομήσει τη χώρα του και υποσχέθηκε στρατιωτική υποστήριξη στο «όραμα μιας ενιαίας Συρίας χωρίς καμία μορφή τρομοκρατίας, ειδικά του ISIS».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ