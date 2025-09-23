#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Iταλική αντιπολίτευση: Φτάνει με την προπαγάνδα, η Μελόνι αναγνωρίζει ή όχι την Παλαιστίνη;

Δημοσιεύθηκε: 23 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:48

Η ιταλική αντιπολίτευση δεν στηρίζει την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία σήμερα ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή της θα καταθέσει στο κοινοβούλιο ψήφισμα, για την αναγνώριση της Παλαιστίνης, «υπό όρους».

«Η Μελόνι άρχισε να καταλαβαίνει πως, σε ό,τι αφορά την Παλαιστίνη, εκτίθεται ενώπιον της ιταλικής κοινής γνώμης αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Δεν είναι, όμως, η στιγμή για ταχυδακτυλουργικά παιχνίδια και κοροϊδίες. Αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης -όπως έκαναν έως τώρα πάνω από 150 χώρες με τελευταίες, σήμερα, την Γαλλία και τον Άγιο Μαρίνο- ή δεν την αναγνωρίζει;», διερωτήθηκε η Έλι Σλάιν, γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος.

«Φτάνει με την προπαγάνδα. Η αναγνώριση της Παλαιστίνης σημαίνει αναγνώριση της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής και ασφαλώς όχι των τρομοκρατών της Χαμάς, οι οποίοι δεν μπορούν να αποτελέσουν το μέλλον της Γάζας», πρόσθεσε η Σλάιν.

Ο πρώην πρωθυπουργός και νυν αρχηγός του Κινήματος Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε, από την μεριά του δήλωσε ότι «η αναγνώριση υπό όρους του κράτους της Παλαιστίνης, το τελευταίο τέχνασμα της Μελόνι, αποτελεί το πολλοστό μίζερο στρατήγημα, που επιβεβαιώνει την απάθεια της κυβέρνησής».

