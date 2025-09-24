#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δυο νεκροί από ουκρανική επίθεση στη ρωσική πόλη Νοβοροσίσκ

Τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους του Κιέβου.

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:40

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίσθηκαν από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στην πόλη Νοβοροσίσκ στη νότια Ρωσία , δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής Κρασνοντάρ Βένιαμιν Κοντράτιεφ με ανάρτηση του στο δικό το κανάλι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

