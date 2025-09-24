#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Αλμα 20,5% στις πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών τον Αύγουστο

Οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών εκτινάχτηκαν 20,5% τον Αύγουστο στον εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 800.000.

ΗΠΑ: Αλμα 20,5% στις πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών τον Αύγουστο

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:17

Εκρηκτική άνοδο κατέγραψαν οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών στις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα μετά την πτώση που σημείωσαν τον Ιούλιο. 

Ειδικότερα, οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών εκτινάχτηκαν 20,5% τον Αύγουστο στον εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 800.000.

Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο των τελευταίων τριών ετών. 

Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι οι πωλήσεις θα υποχωρήσουν στις 650.000 από τις 664.000 τον Ιούλιο.

Οι πωλήσεις είχαν σημειώσει βουτιά πτώση 1,8% τον Ιούλιο.

Εν τω μεταξύ, η μέση τιμή πώλησης κατέγραψε άνοδο 1,9% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 στις 413.500 δολάρια.  

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κάθετος Διάδρομος και ενεργειακή συνεργασία στη συνάντηση Παπασταύρου-Wright

Νέα παζάρια ΕΕ - ΗΠΑ για τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο

ΗΠΑ: Η «χρυσή» τριανδρία των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στο TikTok

Ρέι Ντάλιο: Οι ΗΠΑ απειλούν τη νομισματική τάξη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο