ΗΠΑ: Αλμα 20,5% στις πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών τον Αύγουστο

Εκρηκτική άνοδο κατέγραψαν οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών στις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα μετά την πτώση που σημείωσαν τον Ιούλιο.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών εκτινάχτηκαν 20,5% τον Αύγουστο στον εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 800.000.

Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο των τελευταίων τριών ετών.

Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι οι πωλήσεις θα υποχωρήσουν στις 650.000 από τις 664.000 τον Ιούλιο.

Οι πωλήσεις είχαν σημειώσει βουτιά πτώση 1,8% τον Ιούλιο.

Εν τω μεταξύ, η μέση τιμή πώλησης κατέγραψε άνοδο 1,9% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 στις 413.500 δολάρια.