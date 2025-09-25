Συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με κράτη της ASEAN επιδιώκει η ΕΕ

Η ΕΕ ελπίζει να υπογράψει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη πριν το 2027, δήλωσε από την Κουάλα Λουμπούρ, ο Ευρωπαίος επίτροπος εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς, μετά από συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ.

Ο Σέφκοβιτς υποστήριξε ότι μόλις το 10% των συνολικών εμπορικών συναλλαγών του Συνδέσμου Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) διεξάγεται με ευρωπαϊκά κράτη, παρόλο που η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην περιοχή.

«Πιστεύω ότι σαφώς η επόμενη χρονιά θα είναι πολύ, πολύ καθοριστική». Θα κάνουμε «ό,τι καλύτερο μπορούμε» για να επικυρωθούν οι συμφωνίες.

Η ΕΕ έχει εντείνει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με διάφορες χώρες, καθώς προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της από το εμπόριο με τις ΗΠΑ, ως απάντηση στη δασμολογική πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μεταδίδει το Bloomberg. Στο πλαίσιο αυτό επανέλαβε τις εμπορικές συνομιλίες με την Μαλαισία, που είχαν διακοπεί το 2012, έχει εντείνει τις συζητήσεις με την Ινδία, ενώ ολοκλήρωσε επίσης τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τα κράτη της Mercosur.

Ακόμη την Τρίτη, ο Σέφκοβιτς υπέγραψε εμπορική συμφωνία με την Ινδονησία στο Μπαλί για την κατάργηση των δασμών στην πλειοψηφία των αγαθών που διακινούνται μεταξύ ΕΕ και της μεγαλύτερης οικονομίας της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η συμφωνία αναμένεται να εφαρμοστεί πλήρως έως τον Ιανουάριο του 2027.

Τέλος το Χονγκ Κονγκ, η Κίνα, η Σρι Λάνκα, η Χιλή και το Μπαγκλαντές εξέφρασαν ενδιαφέρον να ενταχθούν στην Περιφερειακή Ολοκληρωμένη Οικονομική Εταιρική Σχέση, σύμφωνα με κοινή δήλωση των οικονομικών υπουργών της ASEAN την Τρίτη.

Αξίζει να αναφερθεί ωστόσο, ότι η ΕΕ, παρότι επεκτείνει την εμπορική συνεργασία με την Ασία εξακολουθεί να πιέζει για τη σύναψη ευνοϊκότερων εμπορικών συμφωνιών με τις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ευρωπαίος επίτροπος εμπορίου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό εμπορικό αντιπρόσωπο Τζέιμισον Γκριρ αυτή την εβδομάδα στην Κουάλα Λουμπούρ, σε μια προσπάθεια επανέναρξης των αδιεξόδων στις συνομιλίες για τη μείωση των δασμών στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.