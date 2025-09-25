#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δύο στους τρεις κατοίκους έχουν εκτοπιστεί από την πόλη της Γάζας

Περίπου 700.000 από το ένα εκατομμύριο κατοίκους εγκατέλειψαν την πόλη προς τα νότια, ενώ εντείνεται η χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού. Κραυγές απόγνωσης.

Δύο στους τρεις κατοίκους έχουν εκτοπιστεί από την πόλη της Γάζας

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 18:24

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως 700.000 Παλαιστίνιοι έφυγαν από την πόλη της Γάζας προς το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα από τα τέλη Αυγούστου, την ώρα που ισραηλινά στρατεύματα πραγματοποιούν χερσαία επίθεση στο σύνολο της περιοχής, σφυροκοπώντας την, με στόχο την καταστροφή της Χαμάς.

«Επτακόσιες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκκένωσαν» την περιοχή, δήλωσε ο στρατός απαντώντας σε ερώτημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που εγκατέλειψαν την πόλη της Γάζας από τα τέλη Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία ο ΟΗΕ υπολόγιζε πως ο πληθυσμός εκεί ανερχόταν σε περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Σε σημείωμα που δημοσιεύτηκε σήμερα, το Γραφείο Συντονισμού των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε τον αριθμό των 388.400 ανθρώπων που εκτοπίστηκαν προς τον νότο, η «πλειονότητα» των οποίων προέρχεται από την πόλη της Γάζας, από τα μέσα Αυγούστου.

Ο ισραηλινός στρατός στις 16 Σεπτεμβρίου εξαπέλυσε επιχείρηση ευρείας κλίμακας εναντίον της πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου στον παλαιστινιακό θύλακα, προκειμένου να καταστρέψει το τελευταίο μεγάλο προπύργιο της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, όπως υποστηρίζει.

Η πολιτική προστασία της Γάζας, υπηρεσία πρώτων βοηθειών που λειτουργεί υπό την εξουσία της Χαμάς, ανακοίνωσε πως ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 22 ανθρώπους στον παλαιστινιακό θύλακα σήμερα, εκ των οποίων πέντε στην πόλη της Γάζας.

Μεταξύ αυτών, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην αλ-Ζαουάιντα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, από αεροπορική επιδρομή εναντίον ενός σπιτιού όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι, σύμφωνα με το νοσοκομείο αλ-Αούντα.

Δεδομένων των περιορισμών που επιβάλλονται στα ΜΜΕ στη Γάζα και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τις πληροφορίες των δύο πλευρών.

Παλαιστίνιοι έψαχναν στα συντρίμμια αναζητώντας επιζώντες έπειτα από αυτό το πλήγμα στην αλ-Ζαουάιντα, διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP.

«Όλη η περιοχή καταστράφηκε, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπινα όντα», δήλωσε ο κάτοικος Γιουσέφ Γιουνίς.

«Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει αμέσως, ζούμε μια εξόντωση», είπε άλλος κάτοικος, ο Άχμεντ Αμπού Νταχρούτζ.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 65.502 Παλαιστινίους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αμπάς: Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό

Τσίπρας: Η Ελλάδα να αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος

«Πυρά» Νετανιάχου κατά των χωρών που αναγνώρισαν κράτος Παλαιστίνης

Ν. Ηλιόπουλος: Η ελληνική κυβέρνηση βαράει προσοχές στον Νετανιάχου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο