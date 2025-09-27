Ζελένσκι: Η Ουκρανία παρέλαβε Patriot από το Ισραήλ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η χώρα του παρέλαβε από το Ισραήλ ένα αντιαεροπορικό σύστημα Patriot, εξοπλισμό αμερικανικής κατασκευής υψηλού κόστους και αναγκαίου για την απώθηση των επιθέσεων ρωσικών πυραύλων.

«Ένα ισραηλινό σύστημα (Patriot) λειτουργεί στην Ουκρανία λειτουργεί εδώ και έναν μήνα», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, χωρίς να διευκρινίσει εάν το Κίεβο το αγόρασε ή το απέκτησε δωρεάν.

Επιπλέον, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως Ουκρανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα επισκεφθούν τις ΗΠΑ στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώβριο για συνομιλίες με επίκεντρο την οικονομία και τα όπλα.

Ο Ζελένσκι βρισκόταν στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, όπου συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Είπε πως μοιράζεται με τον Αμερικανό πρόεδρο «μια κάποια εικόνα του τι θα μπορούσε να γίνει» ως απάντηση στις ρωσικές ενέργειες, ενώ δεσμεύτηκε να ανταποδώσει εάν η Μόσχα προκαλέσει μπλακάουτ στην Ουκρανία.

