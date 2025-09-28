#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τουρκία: Σεισμός 5,4 βαθμών στην Κιουτάχεια

Η δόνηση έγινε αισθητή σε Σμύρνη, Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη. Επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων της περιοχής Σιμάβ. Σε βάθος 8,64 χιλιομέτρων το επίκεντρο.

Τουρκία: Σεισμός 5,4 βαθμών στην Κιουτάχεια

Δημοσιεύθηκε: 28 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:44

Σεισμική δόνηση έντασης 5,4 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Σιμάβ στην επαρχία Κιουτάχειας της δυτικής Τουρκίας.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 12:59 ώρα Ελλάδος και είχε εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.

Η Κιουμπρά Τεκέλ Ακτουλούν, δήμαρχος Σιμάβ, δήλωσε στο δίκτυο ΝΤV ότι επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Σμύρνη, Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Σεισμική δόνηση 7,8 Ρίχτερ στην χερσόνησο της Καμτσάτκα, στην ρωσική Άπω Ανατολή

Σεισμός 4 Ρίχτερ κοντά στη Γαύδο

ΟΗΕ: Καλεί να συγκεντρωθούν $140 εκατ. για τους σεισμόπληκτους στο Αφγανιστάν

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο