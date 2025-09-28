Τουρκία: Σεισμός 5,4 βαθμών στην Κιουτάχεια

Σεισμική δόνηση έντασης 5,4 βαθμών σημειώθηκε στην περιοχή Σιμάβ στην επαρχία Κιουτάχειας της δυτικής Τουρκίας.
Η δόνηση καταγράφηκε στις 12:59 ώρα Ελλάδος και είχε εστιακό βάθος 8,64 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας.
Η Κιουμπρά Τεκέλ Ακτουλούν, δήμαρχος Σιμάβ, δήλωσε στο δίκτυο ΝΤV ότι επικράτησε πανικός μεταξύ των κατοίκων.
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε Σμύρνη, Προύσα και μερικώς στην Κωνσταντινούπολη.
