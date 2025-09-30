Ερντογάν: Χαιρετίζει τις προσπάθειες Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εγκωμίασε σήμερα «τις προσπάθειες και την ηγεσία» του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος εξασφάλισε την υποστήριξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια ειρηνευτική πρόταση υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Έπειτα από συνομιλίες ανάμεσα στο Τραμπ και τον Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα ένα σχέδιο 20 σημείων για άμεση κατάπαυση του πυρός, ανταλλαγή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς με φυλακισμένους Παλαιστίνιους που κρατούνται από το Ισραήλ, σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών από τη Γάζα, αφοπλισμό της Χαμάς και μια μεταβατική κυβέρνηση υπό την εποπτεία ενός διεθνούς σώματος.

Δεν είναι σαφές αν η Χαμάς θα αποδεχθεί τη συμφωνία.

«Επαινώ τις προσπάθειες και την ηγεσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα και την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Ερντογάν, ο οποίος συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο για πρώτη φορά εδώ και έξι χρόνια.

Ο Ερντογάν πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X πως η Τουρκία θα συνεχίσει να συνεισφέρει στη διαδικασία «με στόχο να εγκαθιδρυθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη αποδεκτή από όλα τα μέρη».

Η Τουρκία είναι από τους πιο ηχηρούς επικριτές της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα, που διαρκεί ήδη σχεδόν δύο χρόνια και την οποία χαρακτηρίζει «γενοκτονία». Σταμάτησε κάθε εμπορική συναλλαγή με το Ισραήλ, ζήτησε να αναληφθεί διεθνής δράση εναντίον του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του και έχει καλέσει επανειλημμένα να εφαρμοσθεί η αποκαλούμενη λύση των δύο κρατών.

Πηγή στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ πως ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συζήτησε τηλεφωνικά την πρόταση του Τραμπ με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και της Ιορδανίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ