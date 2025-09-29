Τραμπ: Eίμαστε «πολύ πολύ κοντά» σε συμφωνία για τη Γάζα

Αισιόδοξος ότι θα επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε κοινές δηλώσεις με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

«Είμαστε στη χειρότερη περίπτωση, πολύ, πολύ κοντά. Και νομίζω ότι είμαστε περισσότερο από πολύ κοντά», είπε ο Τραμπ, λέγοντας ότι «σήμερα είναι ιστορική ημέρα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ευχαρίστησε τον Νετανιάχου «που πραγματικά μπήκε στη διαδικασία και έκανε τη δουλειά», τονίζοντας ότι οι δύο πλευρές εργάστηκαν στενά. «Συζητήσαμε πώς να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα», ανέφερε.

Ο ίδιος τόνισε πως ο Νετανιάχου συμφώνησε στο σχέδιο που παρουσίασε ο Λευκός Οίκος.

Εάν γίνει αποδεκτή από τη Χαμάς, η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση όλων των υπολοίπων ομήρων εντός 72 ωρών, ανέφερε ο Τραμπ. «Μαθαίνω ότι η Χαμάς θέλει να γίνουν έτσι τα πράγματα. Αν η Χαμάς απορρίψει τη συμφωνία, τότε το Ισραήλ θα έχει την πλήρη υποστήριξή μου στο να την καταστρέψει» πρόσθεσε.

«Τώρα είναι ώρα για να αποδεχτεί η Χαμάς τους όρους» διαμήνυσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «οι Ισραηλινοί θέλουν να επιστρέψουν στην ειρήνη», ενώ επέκρινε τις πρόσφατες κινήσεις χωρών που «ανόητα αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος», σε αντίθεση με τη θέση της Ουάσιγκτον και του Ισραήλ.

Νετανιάχου: Στηρίζω το σχέδιο Τραμπ

Ο Νετανιάχου αποκάλεσε τον Τραμπ «τον πιο σημαντικό σύμμαχο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο» και δήλωσε τη στήριξή του στο σχέδιο των ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι σήμερα κάνουμε ένα καθοριστικό βήμα προς την παύση των εχθροπραξιών στη Γάζα και προς μια πραγματική πρόοδο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή – και πέραν αυτής», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι το σχέδιο «ικανοποιεί τους στρατιωτικούς μας στόχους», καθώς όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στο Ισραήλ, οι στρατιωτικές δομές και η πολιτική κυριαρχία της Χαμάς θα εξουδετερωθούν και θα διασφαλιστεί ότι η Γάζα «δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το Ισραήλ».

Όπως τόνισε ο Νετανιάχου, η απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων θα εξαρτηθεί από τον βαθμό του αφοπλισμού της Χαμάς.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι αν η Χαμάς απορρίψει το προτεινόμενο σχέδιο, το Ισραήλ θα «ολοκληρώσει τη δουλειά» μόνο του.

Το σχέδιο Τραμπ

Είκοσι λεπτά πριν την κοινή συνέντευξη τύπου Τραμπ και Νετανιάχου ο Λευκός Οίκος παρουσίασε τα βασικά σημεία του σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι ΗΠΑ θα εγκαθιδρύσουν μηχανισμό διαλόγου μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης ώστε να συμφωνήσουν σε έναν πολιτικό ορίζοντα για μια ειρηνική συνύπαρξη.

Όπως ανέφερε ο Λευκός Οίκος, 72 ώρες αφότου το Ισραήλ αποδεχτεί δημόσια αυτή τη συμφωνία όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν.

Αν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε αυτή την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί άμεσα, τόνισε ο Λευκός Οίκος.

Σε περίπτωση που η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει το σχέδιο, αυτό θα προχωρήσει σε περιοχές που θα παραδοθούν από τον ισραηλινό στρατό σε παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας, με ενισχυμένη ανθρωπιστική βοήθεια.

Επιπλέον, με βάση το σχέδιο, η Γάζα θα μετατραπεί σε μια αποριζοστικοποιημένη ζώνη η οποία δεν θα αποτελεί απειλή για τους γείτονές της.

Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα, υπογράμμισε ο Λευκός Οίκος.

Κατά την εφαρμογή της συμφωνίας, θα ανασταλούν όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Όταν θα απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι από τη Χαμάς, το Ισραήλ θα απελευθερώσει από την πλευρά του 250 καταδικασμένους σε ισόβια και 1.700 κατοίκους της Γάζας που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου.

Οι δυνάμεις των IDF θα αποχωρήσουν από τη Γάζα με βάση κριτήρια και χρονοδιαγράμματα που θα συμφωνηθούν μεταξύ του ισραηλινού στρατού, των εγγυητριών δυνάμεων και των ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε ο Λευκός Οίκος, το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι κανένας κάτοικος της Γάζας δεν θα εξαναγκαστεί να φύγει από την περιοχή και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το πράξουν και ελεύθεροι να επιστρέψουν.

Όσον αφορά την τύχη της Χαμάς, τα μέλη της οργάνωσης που θα δεσμευτούν σε ειρηνική συνύπαρξη και θα καταθέσουν τα όπλα θα λάβουν αμνηστία.

Εκείνα τα μέλη που επιθυμούν να αποχωρήσουν από τη Γάζα θα έχουν ασφαλή διέλευση προς χώρες υποδοχής.

Παράλληλα, η Χαμάς και άλλες οργανώσεις θα δεσμευτούν να μην έχουν κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, άμεσα ή έμμεσα.

Η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας θα συνεχιστεί χωρίς παρέμβαση από τα δύο μέρη μέσω του ΟΗΕ.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης ότι θα εγκαθιδρυθεί ειδική οικονομική ζώνη στη Γάζα με προνομιακούς δασμούς και όρους πρόσβασης.

Η διακυβέρνηση της Γάζας θα ανατεθεί σε προσωρινή μεταβατική τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή. Εκτός από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες στην επιτροπή θα συμμετέχουν και διεθνείς εμπειρογνώμονες, υπό την εποπτεία ενός νέου διεθνούς μεταβατικού οργάνου.

Πρόεδρος του οργάνου θα είναι ο ίδιος ο Τραμπ, μαζί με άλλους ηγέτες κρατών που θα ανακοινωθούν. Το όργανο αυτό θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής.