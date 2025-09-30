Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς για το ειρηνευτικό σχέδιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι μαχητές της Χαμάς έχουν τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσουν στο πρότασή του για το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο ότι οι Ισραηλινοί και οι Αραβες ηγέτες είχαν αποδεχτεί το σχέδιο και «απλώς περιμένουμε τη Χαμάς».

Είπε ότι η Χαμάς έχει περίπου «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει. «Η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι, και αν δεν το κάνει, θα είναι ένα πολύ θλιβερό τέλος», είπε.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν περιθώρια για διαπραγματεύσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι πολλά».

Τουρκική αποστολή στο Κατάρ για συνομιλίες με τη Χαμάς

Ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν στάλθηκε στην Ντόχα από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τη Χαμάς σχετικά με την πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με τουρκικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η παρουσία του Καλίν, προσώπου εμπιστοσύνης για τον Ερντογάν, αναβαθμίζει τον διαμεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας, που έχει ενισχυθεί τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ ακολουθεί την πρόσφατη επιτυχημένη συνάντηση μεταξύ του Ερντογάν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Καλίν είχε προηγουμένως συνομιλίες στην πατρίδα του με ηγέτες της Χαμάς για θέματα που σχετίζονται με τη Γάζα.

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει συζητήσεις με τους διαπραγματευτές της Χαμάς και την Τουρκία σήμερα Τρίτη επί της πρότασης Τραμπ. Η Χαμάς φέρεται να τείνει προς την αποδοχή της συμφωνίας και θα δώσει την απάντησή της στους μεσολαβητές αύριο, μεταδίδουν οι Times of Israel. Ο Τραμπ έδωσε διορία 3-4 ημερών στην οργάνωση για να απαντήσει.

Αντιδρά στο σχέδιο η ακροδεξιά του Ισραήλ

Οι ακροδεξιοί πολιτικοί σύμμαχοι του Μπενιαμίν Νετανιάχου επιτέθηκαν στον Ισραηλινό πρωθυπουργό επειδή αποδέχτηκε το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, με τον υπουργό Οικονομικών Bezalel Smotrich να περιγράφει τη συμφωνία ως «ηχηρή διπλωματική αποτυχία» που «θα καταλήξει σε δάκρυα».

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο υπερεθνικιστής πολιτικός, βασικό μέλος της κυβερνητικής συμμαχίας του Ισραήλ, δήλωσε ότι οι «εορτασμοί» για το σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Νετανιάχου ήταν «απλά παράλογοι».

Ο Smotrich χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «ηχηρή διπλωματική αποτυχία, κλείνουμε τα μάτια και γυρίζουμε την πλάτη σε όλα τα διδάγματα της 7ης Οκτωβρίου, και κατά την εκτίμησή μου, θα καταλήξει επίσης σε δάκρυα. Τα παιδιά μας θα αναγκαστούν να πολεμήσουν ξανά στη Γάζα».

Ο Smotrich και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Iταμάρ Μπεν-Γκβιρ έχουν απειλήσει επανειλημμένα να ανατρέψουν την κυβέρνηση του Νετανιάχου, εάν ο πόλεμος κατά της Χαμάς σταματήσει οριστικά πριν από την πλήρη ήττα της οργάνωσης.

Ο Ben-Gvir δεν έχει ακόμη εκδώσει δημόσια δήλωση σχετικά με το τελευταίο σχέδιο.

Χαιρετίζει η Παλαιστινιακή Αρχή το σχέδιο Τραμπ

Η Παλαιστινιακή Αρχή καθώς και οκτώ αραβικές και μουσουλμανικές χώρες χαιρέτισαν το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Παλαιστινιακή Αρχή επανέλαβε τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους, με στόχο μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει «έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη δίκαιης ειρήνης στη βάση της λύσης των δύο κρατών», μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, και ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Μαχμούντ Ρασάντ, συναντήθηκαν με τους διαπραγματευτές της Χαμάς και τους παρουσίασαν το σχέδιο. Οι διαπραγματευτές της Χαμάς δήλωσαν ότι θα το εξετάσουν καλή τη πίστει και θα απαντήσουν», δήλωσε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Σε κοινή δήλωσή τους, οκτώ χώρες -Αίγυπτος, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τουρκία, Ινδονησία και Πακιστάν- «χαιρετίζουν τον ρόλο του Αμερικανού προέδρου και τις ειλικρινείς προσπάθειές του με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα».