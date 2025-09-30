#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Το ιταλικό Ναυτικό σταματά να παρακολουθεί τον στολίσκο για τη Γάζα

Ελλοχεύει ο κίνδυνος ισραηλινής επίθεσης και διπλωματικού επεισοδίου μεταξύ των δύο χωρών. Τα ξημερώματα της Τετάρτης οι ακτιβιστές πλησιάζουν ανυποχώρητοι σε απόσταση 150 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του παλαιστινιακού θύλακα.

Το ιταλικό Ναυτικό σταματά να παρακολουθεί τον στολίσκο για τη Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2025 - 20:44

Το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό θα σταματήσει να παρακολουθεί τον διεθνή στολίσκο που επιχειρεί να παραδώσει βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας μόλις πλησιάσει σε απόσταση 150 ναυτικών μιλίων από τις ακτές του παλαιστινιακού θύλακα, ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Άμυνας.

Ο στολίσκος της αποστολής Global Sumud, που αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, στοχεύει να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Μόλις η νηοπομπή φτάσει στο όριο των 150 ναυτικών μιλίων, η ιταλική φρεγάτα που τη συνοδεύει θα σταματήσει, «όπως ανακοινώθηκε πολυάριθμες φορές τις τελευταίες ημέρες», τόνισε το ιταλικό υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Η φρεγάτα θα εκδώσει δύο προειδοποιήσεις προς τους ακτιβιστές, με τη δεύτερη και τελευταία να προβλέπεται να δίνεται γύρω στις 03:00 ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), όταν ο στολίσκος αναμένεται να πλησιάσει στην καθορισμένη απόσταση, πρόσθεσε το υπουργείο.

Νωρίτερα σήμερα, η Ιταλίδα εκπρόσωπος του στολίσκου Μαρία Έλενα Ντέλια δήλωσε ότι οι ακτιβιστές είχαν ενημερωθεί για τα σχέδια της ιταλικής κυβέρνησης να σταματήσει το πολεμικό πλοίο και να γυρίσει πίσω για να αποφευχθεί «διπλωματικό επεισόδιο» με το Ισραήλ. Είπε ότι ο στολίσκος δεν έχει καμία πρόθεση να λάβει υπόψη τις προειδοποιήσεις της Ιταλίας να μην πλησιάσει τις ακτές.

Η Ιταλία και η Ισπανία ανέπτυξαν πολεμικά σκάφη την περασμένη εβδομάδα για να βοηθήσουν τον στολίσκο, αφού χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη οπλισμένα με χειροβομβίδες κρότου-λάμψης σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Ελλάδας, αλλά χωρίς καμία πρόθεση να εμπλακούν στρατιωτικά.

Η Ντέλια τόνισε παράλληλα ότι οι ακτιβιστές προετοιμάζονται για ακόμη ένα χτύπημα τις επόμενες ώρες. «Το Ισραήλ πιθανότατα θα μας επιτεθεί απόψε, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις», είπε σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram.

Το Ισραήλ δεν απάντησε στις κατηγορίες του στολίσκου ότι βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας, αλλά έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να εμποδίσει τα σκάφη να φτάσουν στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός του παλαιστινιακού θύλακα είναι νόμιμος στο πλαίσιο του πολέμου κατά της Χαμάς.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο εκτίμησε ότι τα σκάφη του στολίσκου θα αναχαιτιστούν στην ανοιχτή θάλασσα και οι ακτιβιστές θα συλληφθούν.

Σήμερα, απηύθυνε «τελευταία έκκληση» στα μέλη του στολίσκου να αποδεχτούν τη συμβιβαστική πρόταση για παράδοση της βοήθειας στην Κύπρο και την αποφυγή της αντιπαράθεσης με τις ισραηλινές δυνάμεις.

Εκπρόσωποι του στολίσκου έχουν επανειλημμένα αρνηθεί αυτή την προσφορά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ιταλική φρεγάτα θα συνδράμει τον στολίσκο για τη Γάζα

Ισραήλ: Προτείνει πάγωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια από την Ιορδανία

Ιταλία: Κεντροδεξιά και αυτονομιστές κυριαρχούν σε κρίσιμες περιφερειακές εκλογές

Σερβία: Εντεκα συλλήψεις για επιθέσεις σε συναγωγές και τζαμιά σε Γαλλία και Γερμανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο