Κοντά στους 70 οι νεκροί από τον φονικό σεισμό 6,9 ρίχτερ στις Φιλιππίνες

«Ρευστός» παραμένει ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων, καθώς νέες πληροφορίες έρχονται διαρκώς από τους διασώστες, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή πολιτικής προστασίας Ράφι Αλεξάντρο.

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 09:26

Ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό των 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες έφτασε τους 69, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.

Ο αναπληρωτής διοικητής της πολιτικής προστασίας Ράφι Αλεξάντρο δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ότι ο αριθμός παραμένει “ρευστός”, καθώς περισσότερες αναφορές φτάνουν από τους διασώστες.

