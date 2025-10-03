Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς μέχρι το βράδυ της Κυριακής

Μεγάλες, ισχυρές και πολύ πλούσιες Χώρες της Μέσης Ανατολής, και οι γύρω περιοχές πέραν αυτών, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχουν συμφωνήσει, με το Ισραήλ να συμμετέχει, σε ειρήνη, μετά από 3000 χρόνια, στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Social Media. Καλεί τη Χαμάς να την αποδεχτεί απειλώντας διαφορετικά να την καταστρέψει.

Αναλυτικά:

Η Χαμάς υπήρξε μια αδίστακτη και βίαιη απειλή, για πολλά χρόνια, στη Μέση Ανατολή! Έχουν σκοτώσει (και έχουν κάνει τη ζωή αφόρητα δυστυχισμένη), κορυφώνοντας με τη ΣΦΑΓΗ της 7ης Οκτωβρίου, στο Ισραήλ, βρέφη, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, και πολλούς νέους άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, που προετοιμάζονταν να γιορτάσουν μαζί τη μελλοντική τους ζωή.

Ως ανταπόδοση για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου κατά του πολιτισμού, περισσότεροι από 25.000 «στρατιώτες» της Χαμάς έχουν ήδη σκοτωθεί. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι περικυκλωμένοι και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ, απλώς περιμένοντας να δώσω τη λέξη, «ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ», για να σβηστούν γρήγορα οι ζωές τους. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, γνωρίζουμε πού και ποιοι είστε, και θα κυνηγηθείτε, και θα σκοτωθείτε.

Ζητώ από όλους τους αθώους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν αμέσως αυτήν την περιοχή πιθανής μεγάλης μελλοντικής θνησιμότητας προς ασφαλέστερα μέρη της Γάζας. Όλοι θα φροντιστούν καλά από εκείνους που περιμένουν για να βοηθήσουν.

Ευτυχώς για τη Χαμάς, ωστόσο, θα τους δοθεί μια τελευταία ευκαιρία! Μεγάλες, ισχυρές και πολύ πλούσιες Χώρες της Μέσης Ανατολής, και οι γύρω περιοχές πέραν αυτών, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχουν συμφωνήσει, με το Ισραήλ να συμμετέχει, σε ΕΙΡΗΝΗ, μετά από 3000 χρόνια, στη Μέση Ανατολή.

ΑΥΤΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΣΗΣ ΣΩΖΕΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ! Οι λεπτομέρειες του εγγράφου είναι γνωστές στον ΚΟΣΜΟ, και είναι εξαιρετικό για ΟΛΟΥΣ!

Θα έχουμε ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η βία και το αίμα θα σταματήσουν. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΙ, ΤΩΡΑ!

Πρέπει να επιτευχθεί ΣΥΜΦΩΝΙΑ με τη Χαμάς μέχρι το Κυριακάτικο βράδυ στις ΕΞΙ (6) Μ.Μ., ώρα Ουάσινγκτον, D.C. Κάθε Χώρα έχει υπογράψει! Εάν αυτή η συμφωνία ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ δεν επιτευχθεί, όλη η ΚΟΛΑΣΗ, όπως κανείς δεν έχει ξαναδεί, θα ξεσπάσει εναντίον της Χαμάς.

ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑ Ή ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σε αυτό το ζήτημα!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ J. ΤΡΑΜΠ