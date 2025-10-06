Τραμπ: Επιτυχημένες οι συνομιλίες για τη Γάζα

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ ανέφερε πως οι διαπραγματεύσεις ήταν «πολύ επιτυχημένες» και εξελίσσονται με γρήγορο ρυθμό, ενώ πρόσθεσε ότι οι τεχνικές ομάδες θα συναντηθούν ξανά τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, προκειμένου να διευκρινίσουν τις τελικές λεπτομέρειες.

«Μου λένε ότι η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα και ζητώ από όλους να κινηθούν γρήγορα. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ αυτή τη διαμάχη που διαρκεί αιώνες, καθώς ο χρόνος είναι κρίσιμος, αλλιώς θα ακολουθήσει μαζική αιματοχυσία, κάτι που κανείς δεν θέλει να δει.», τόνισε ο Τραμπ.

Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν οι συνομιλίες στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με τη συμμετοχή των εμπόλεμων πλευρών στη Γάζα. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν με βάση το ειρηνευτικό σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Χαμάς εξέφρασε τη βούλησή της να κλειστεί συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος που μαίνεται για δυο χρόνια στη Λωρίδα της Γάζας και να υπάρξει «άμεση» ανταλλαγή ομήρων με αιχμαλώτους με το Ισραήλ.

Το αμερικανικό σχέδιο που αποτελεί βάση της διαπραγμάτευσης προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Στην απάντησή της, η Χαμάς δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της πρότασης, τονίζοντας ότι εννοεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας κι επιμένοντας στην ανάγκη να υπάρξει «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακα.

Το σχέδιο πάντως αποκλείει κάθε ρόλο της Χαμάς «στη διακυβέρνηση της Γάζας» και προβλέπει να εξοριστούν οι μαχητές της.

Στην Αίγυπτο αντιπροσωπεία της Χαμάς για έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, ο Χαλίλ αλ Χάγια, έφθασε χθες Κυριακή στην Αίγυπτο, επικεφαλής της αντιπροσωπείας η οποία πρόκειται να διεξαγάγει έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η Χαμάς εξήγησε ότι οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν καταρχήν στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων».

Οι συναντήσεις που προβλέπεται να διεξαχθούν σήμερα στην αιγυπτιακή λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ θα είναι οι πρώτες στις οποίες θα συμμετάσχει αφότου το Ισραήλ τον έβαλε στο στόχαστρο, όπως και άλλα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, εξαπολύοντας αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ντόχα τον περασμένο μήνα.

Οι σημερινές συνομιλίες έχουν βάση το σχέδιο που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έστειλε στην Αίγυπτο τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, ευελπιστώντας πως έτσι θα εξασφαλιστεί η οριστικοποίηση συμφωνίας για τους όρους απελευθέρωσης των ομήρων που είχαν απαχθεί πριν από σχεδόν δυο χρόνια, την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η αντιπροσωπεία της κυβέρνησης του Ισραήλ αναχωρεί για το Σαρμ ελ Σέιχ αργότερα σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ισραήλ: Eάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις οι μάχες θα συνεχιστούν

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, θα μεταβεί τη Δευτέρα στην Αίγυπτο, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες επί του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιό του για τη Γάζα, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν στο θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο μεταξύ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε σήμερα ότι οι μάχες θα συνεχιστούν στη Λωρίδα της Γάζας εάν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, αλλά μια αλλαγή στην επιχειρησιακή κατάσταση: οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τα μέσα και τις επιτυχίες που είχατε επί του πεδίου για να τις μεταφράσουν σε διπλωματικά κέρδη. Εάν αποτύχει αυτή η προσπάθεια, θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», είπε ο Ζαμίρ, μιλώντας σε στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας.

Ποιοι θα συμμετέχουν στις συνομιλίες

Στις κρίσιμες συνομιλίες αναμένεται να συμμετάσχουν από πλευράς Αιγύπτου ο υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, ενώ ενδέχεται να βρίσκεται και ο ομόλογός του από το Κατάρ, Μωχάμεντ Μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι.

Ενώ τον πρόεδρο Τραμπ θα εκπροσωπήσουν οι απεσταλμένοι του Τζάρεντ Κούσνερ, πρωτεργάτης των Συνθηκών του Αβραάμ, του μεγαλόπνοου αυτού σχεδίου για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και ο Στιβ Γουίτκοβ, έμπιστος σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου.

Το Ισραήλ στέλνει πολυμελή αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Ρον Ντέρμερ, υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων και έμπιστος του Πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Την Χαμάς, από την άλλη πλευρά, θα εκπροσωπήσει ο Καλίλ Αλ Χάγια, εκ των ανώτατων στελεχών της οργάνωσης, που ζει στο Κατάρ και τον περασμένο μήνα επιβίωσε της ισραηλινής επίθεσης εναντίον του στη Ντόχα.

Να τερματιστούν οι επιχειρήσεις

Σε περίπτωση συμφωνίας οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί αναμένεται να «σταματήσουν», σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, απομένουν 47 που είναι ακόμη όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 67.139 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τομείς της Λωρίδας της Γάζας και ανεξάρτητοι ερευνητές του λένε πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απορρίπτει και τις δυο κατηγορίες.

Πηγές: Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ, ertnews.gr