Στολίσκος της Γάζας: Αναχώρησαν οι Έλληνες επιστρέφουν 171 ακτιβιστές

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι άλλοι 171 ακτιβιστές του στολίσκου μεταφοράς βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν σήμερα προς την Ελλάδα και τη Σλοβακία.

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 15:26

Το αεροσκάφος για τον επαναπατρισμό των 27 Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», απογειώθηκε προ ολίγου από το διεθνές αεροδρόμιο Eilat-Ramon.

Εκτιμώμενη ώρα άφιξης στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 4:30 - 5:00 μ.μ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι άλλοι 171 ακτιβιστές του στολίσκου μεταφοράς βοήθειας προς τη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν σήμερα προς την Ελλάδα και τη Σλοβακία.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι δεκάδες ακτιβιστές από άλλες χώρες θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους μέσω Ελλάδας, ανάμεσά τους Γάλλοι και Σουηδοί.

Ανέφεραν μάλιστα ότι μεταξύ των πολιτών που θα πετάξουν για Αθήνα είναι και η Γκρέτα Τούνμπεργκ (κάτι που επιβεβαιώθηκε), για την οποία έχουν γίνει καταγγελίες ότι υπέστη κακομεταχείριση από τις αρχές του Ισραήλ.

«Μας κακομεταχειρίστηκαν»

Κακομεταχείριση αλλά και ταπεινώσεις κατήγγειλαν επίσης Ισπανοί ακτιβιστές που έφτασαν στη Μαδρίτη την Κυριακή.

«Η σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση επαναλαμβανόταν καθημερινά. Μας χτύπαγαν, μας έσερναν. Μας σφάλιζαν τα μάτια. Μας έδεναν χειροπόδαρα», είπε σε χαρακτηριστικά σε εκπροσώπους του Τύπου ο ακτιβιστής Ραφαέλ Μπορέγο.

Οι πρώτοι 21 Ισπανοί επαναπατρίστηκαν αφού πρώτα υπέγραψαν έγγραφο στο οποίο αναγνώρισαν ότι εισήλθαν παρανόμως στο Ισραήλ, όπως διευκρίνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες.

Στο Ισραήλ παραμένουν άλλοι 28 που αρνήθηκαν να υπογράψουν και η κράτησή τους αναμένεται να συνεχιστεί.

