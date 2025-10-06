#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στολίσκος της Γάζας: Με ειδική πτήση στην Αθήνα οι Έλληνες

Μεταξύ των πολιτών που θα πετάξουν για Αθήνα είναι και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Κακομεταχείριση αλλά και ταπεινώσεις κατήγγειλαν Ισπανοί ακτιβιστές που έφτασαν στη Μαδρίτη την Κυριακή.

Στολίσκος της Γάζας: Με ειδική πτήση στην Αθήνα οι Έλληνες

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 09:23

Με ειδική πτήση υπό το συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας αναμένεται να επιστρέψουν στη χώρα οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla και τέθηκαν υπό κράτηση από τις αρχές του Ισραήλ.

Οι Έλληνες θα αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο του Εϊλάτ, που βρίσκεται κοντά στο κέντρο όπου κρατούνται οι ακτιβιστές.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δεκάδες ακτιβιστές από άλλες χώρες θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους μέσω Ελλάδας, ανάμεσά τους Γάλλοι και Σουηδοί.

Ανέφεραν μάλιστα ότι μεταξύ των πολιτών που θα πετάξουν για Αθήνα είναι και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, για την οποία έχουν γίνει καταγγελίες ότι υπέστη κακομεταχείριση από τις αρχές του Ισραήλ.

«Μας κακομεταχειρίστηκαν»

Κακομεταχείριση αλλά και ταπεινώσεις κατήγγειλαν επίσης Ισπανοί ακτιβιστές που έφτασαν στη Μαδρίτη την Κυριακή.

«Η σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση επαναλαμβανόταν καθημερινά. Μας χτύπαγαν, μας έσερναν. Μας σφάλιζαν τα μάτια. Μας έδεναν χειροπόδαρα», είπε σε χαρακτηριστικά σε εκπροσώπους του Τύπου ο ακτιβιστής Ραφαέλ Μπορέγο.

Οι πρώτοι 21 Ισπανοί επαναπατρίστηκαν αφού πρώτα υπέγραψαν έγγραφο στο οποίο αναγνώρισαν ότι εισήλθαν παρανόμως στο Ισραήλ, όπως διευκρίνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες.

Στο Ισραήλ παραμένουν άλλοι 28 που αρνήθηκαν να υπογράψουν και η κράτησή τους αναμένεται να συνεχιστεί.

 ΠΗΓΗ: euronews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τραμπ: Ταχεία πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για Γάζα

Η Ευρώπη στους δρόμους για τη Γάζα και τους ακτιβιστές του στολίσκου

ΥΠΕΞ Γερμανίας: Δεν υπάρχει καλύτερο σχέδιο για Γάζα από αυτό του Τραμπ

Ασφυκτική πίεση Τραμπ για εκεχειρία στη Γάζα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο