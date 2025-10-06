Στολίσκος της Γάζας: Με ειδική πτήση στην Αθήνα οι Έλληνες

Με ειδική πτήση υπό το συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας αναμένεται να επιστρέψουν στη χώρα οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud Flotilla και τέθηκαν υπό κράτηση από τις αρχές του Ισραήλ.

Οι Έλληνες θα αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο του Εϊλάτ, που βρίσκεται κοντά στο κέντρο όπου κρατούνται οι ακτιβιστές.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δεκάδες ακτιβιστές από άλλες χώρες θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους μέσω Ελλάδας, ανάμεσά τους Γάλλοι και Σουηδοί.

Ανέφεραν μάλιστα ότι μεταξύ των πολιτών που θα πετάξουν για Αθήνα είναι και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, για την οποία έχουν γίνει καταγγελίες ότι υπέστη κακομεταχείριση από τις αρχές του Ισραήλ.

«Μας κακομεταχειρίστηκαν»

Κακομεταχείριση αλλά και ταπεινώσεις κατήγγειλαν επίσης Ισπανοί ακτιβιστές που έφτασαν στη Μαδρίτη την Κυριακή.

«Η σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση επαναλαμβανόταν καθημερινά. Μας χτύπαγαν, μας έσερναν. Μας σφάλιζαν τα μάτια. Μας έδεναν χειροπόδαρα», είπε σε χαρακτηριστικά σε εκπροσώπους του Τύπου ο ακτιβιστής Ραφαέλ Μπορέγο.

Οι πρώτοι 21 Ισπανοί επαναπατρίστηκαν αφού πρώτα υπέγραψαν έγγραφο στο οποίο αναγνώρισαν ότι εισήλθαν παρανόμως στο Ισραήλ, όπως διευκρίνισε ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Άλβαρες.

Στο Ισραήλ παραμένουν άλλοι 28 που αρνήθηκαν να υπογράψουν και η κράτησή τους αναμένεται να συνεχιστεί.

