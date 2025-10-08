#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δημοσκόπηση: «Όχι» στην ανάπτυξη στρατού στις πόλεις λένε έξι στους 10 Αμερικάνους

Ο πρόεδρος θα πρέπει να προχωρά σε μια ενέργεια τέτοιου είδους μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών, δηλώνει το 58% των ερωτηθέντων σε δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos.

Δημοσκόπηση: «Όχι» στην ανάπτυξη στρατού στις πόλεις λένε έξι στους 10 Αμερικάνους

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 13:51

Το 58% των Αμερικανών –περιλαμβανομένων 7 στους 10 Δημοκρατικούς και των μισών Ρεπουμπλικάνων— πιστεύουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει την Εθνοφρουρά σε διάφορες πόλεις, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos.

Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε από την προηγούμενη Παρασκευή ως την Τρίτη, έδειξε επίσης ότι το ποσοστό δημοτικότητας του Τραμπ μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων έπεσε στο 40%, μείωση κατά μία ποσοστιαία ομάδα σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου, λόγω του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζεται την εγκληματικότητα και το κόστος ζωής.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε αφού ο Τραμπ είχε μια ασυνήθιστη συνάντηση με εκατοντάδες στρατηγούς και ναυάρχους του αμερικανικού στρατού στη Βιρτζίνια, στη διάρκεια της οποίας δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με «εσωτερικό εχθρό».

Την ίδια ώρα έχει αναπτύξει την Εθνοφρουρά σε πόλεις που κυβερνώνται από τους Δημοκρατικούς, μεταξύ των οποίων η Ουάσινγκτον και το Λος Άντζελες.

Εξάλλου ο Ρεπουμπλικάνος έχει αναπτύξει στρατεύματα κατά μήκος των συνόρων των ΗΠΑ, ισχυριζόμενος ότι γίνεται εισβολή στη χώρα από εγκληματίες μετανάστες, ενώ έχει ζητήσει από τις ένοπλες δυνάμεις να σκοτώνουν ύποπτους για λαθρεμπόριο ναρκωτικών που επιβαίνουν σε σκάφη στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

Το 37% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συμφωνεί με τη δήλωση πως οι Αμερικανοί πρόεδροι, ανεξαρτήτως κόμματος, θα πρέπει να μπορούν να αναπτύσσουν τον στρατό στις πολιτείες ακόμη και παρά την αντίθεση των κυβερνητών τους. Το 48% απάντησε ότι διαφωνεί.

Παραδοσιακά ο στρατός στις ΗΠΑ μένει μακριά από τις πολιτικές συζητήσεις και η δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos έδειξε ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση.

Το 83% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο στρατός «θα πρέπει να παραμένει πολιτικά ουδέτερος και να μην παίρνει θέση σε συζητήσεις για ζητήματα εσωτερικής πολιτικής». Μόνο το 10% εκτίμησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να παίρνουν θέση και να στηρίζουν την εσωτερική πολιτική ατζέντα του προέδρου.

Περίπου ένας στους πέντε Ρεπουμπλικάνους δήλωσε ότι ο στρατός θα πρέπει να παίρνει το μέρος του προέδρου στις πολιτικές διαμάχες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εθνοφρουρά «ίσως» αναπτυχθεί στο Μέμφις ως την Παρασκευή, λέει η αστυνομία

Ο Τραμπ ενεργοποιεί 300 μέλη της Εθνοφρουράς του Ιλινόις

ΗΠΑ: «Εμπόλεμη ζώνη» χαρακτηρίζει η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας το Σικάγο

Δικαστικό φρένο στην ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο