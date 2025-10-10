#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο Τραμπ απειλεί: Ίσως η Ισπανία πρέπει να φύγει από το ΝΑΤΟ!

Ο Αμερικανός πρόεδρος προτείνει να αποβληθεί η Ισπανία από το ΝΑΤΟ, λόγω χαμηλών στρατιωτικών δαπανών, προκαλώντας ένταση στη Συμμαχία, ενώ η Μαδρίτη επιμένει ότι πληροί τις δεσμεύσεις της.

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 12:04

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την Πέμπτη ότι η συμμαχία του ΝΑΤΟ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποβάλει την Ισπανία από τα μέλη της, λόγω διαφωνίας σχετικά με τις χαμηλές στρατιωτικές δαπάνες της δυτικοευρωπαϊκής χώρας.

Οπως θυμίζει το Reuters, τα μέλη της συμμαχίας ασφαλείας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ συμφώνησαν τον Ιούνιο να αυξήσουν σημαντικά τις στρατιωτικές τους δαπάνες στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ικανοποιώντας μια σημαντική προτεραιότητα του Τραμπ, ο οποίος θέλει οι Ευρωπαίοι να δαπανούν περισσότερα για την άμυνά τους.

Ωστόσο, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε τότε ότι δεν θα δεσμευόταν για τον στόχο του 5%, χαρακτηρίζοντάς τον «ασυμβίβαστο με το κράτος πρόνοιας και την παγκόσμια οπτική μας».

Σε συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο με τον ηγέτη του δεύτερου νεότερου μέλους του ΝΑΤΟ, τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να πείσουν την Ισπανία να ενισχύσει τις δεσμεύσεις της προς τη συμμαχία.

«Πρέπει να αρχίσετε να μιλάτε με την Ισπανία», είπε ο Τραμπ. «Πρέπει να τους καλέσετε και να μάθετε γιατί υστερούν».

Πρόσθεσε: «Δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην το κάνουν, αλλά δεν πειράζει. Ίσως θα έπρεπε να τους αποβάλετε από το ΝΑΤΟ, ειλικρινά».

Η Ισπανία επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της προς τη συμμαχία και κάλεσε σε ηρεμία, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, προσθέτοντας ότι η χώρα είναι πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ και πληροί τους στόχους ικανότητας όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ισπανία προσχώρησε στον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου το 1982. Η συμμαχία συλλογικής άμυνας με 32 μέλη βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022 και ξεκίνησε τον πιο αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

