Ερωτικό περιεχόμενο στο ChatGPT: Πιο τολμηρή έκδοση μόνο για ενήλικες

Οι ενήλικες χρήστες του ChatGPT θα έχουν σύντομα πρόσβαση σε μια λιγότερο λογοκριμένη έκδοση του chatbot τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα περιλαμβάνει ερωτικό υλικό, όπως ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, σε μια προφανή αλλαγή πολιτικής.

«Τον Δεκέμβριο, καθώς θα εφαρμόσουμε πληρέστερα τον έλεγχο ηλικίας και στο πλαίσιο της αρχής μας «να αντιμετωπίζουμε τους ενήλικες χρήστες ως ενήλικες, θα επιτρέψουμε ακόμη περισσότερα, όπως ερωτικό υλικό για επαληθευμένους ενήλικες», δήλωσε ο Άλτμαν σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη.

Αν και παραμένει ασαφές ποιο υλικό θα θεωρείται επιτρεπόμενο ερωτικό, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική της OpenAI, η οποία στο παρελθόν απαγόρευε τέτοιο περιεχόμενο στις περισσότερες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τον Άλτμαν, οι τρέχουσες εκδόσεις του ChatGPT ήταν «αρκετά περιοριστικές» για την προστασία των χρηστών από κινδύνους για την ψυχική τους υγεία, αλλά αυτή η προσέγγιση έκανε το chatbot «λιγότερο χρήσιμο [και απολαυστικό για πολλούς χρήστες που δεν είχαν προβλήματα ψυχικής υγείας.

«Τώρα που καταφέραμε να μετριάσουμε τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και διαθέτουμε νέα εργαλεία, θα μπορέσουμε να χαλαρώσουμε με ασφάλεια τους περιορισμούς στις περισσότερες περιπτώσεις», δήλωσε.

Τα «νέα εργαλεία» φαίνεται να αναφέρονται σε χαρακτηριστικά ασφαλείας και γονικούς ελέγχους που κυκλοφόρησαν τον περασμένο μήνα για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο του chatbot στην ψυχική υγεία των νέων χρηστών.

Ωστόσο, καθώς επεκτείνονται τα μέτρα προστασίας των ανηλίκων, φαίνεται ότι ο Άλτμαν είναι έτοιμος να υιοθετήσει μια πιο χαλαρή προσέγγιση για τους ενήλικες στο ChatGPT.

Εκτός από την κυκλοφορία της πιο ερωτικής εκδοχής τον Δεκέμβριο, ο Αλτμαν είπε επίσης ότι μια νέα έκδοση του ChatGPT θα κυκλοφορήσει τις επόμενες εβδομάδες, επιτρέποντας στο chatbot να υιοθετήσει πιο ιδιαίτερες προσωπικότητες - βασιζόμενο στις ενημερώσεις της τελευταίας έκδοσης GPT‑4o.

«Αν θέλετε το ChatGPT σας να ανταποκρίνεται με έναν πολύ ανθρώπινο τρόπο, να χρησιμοποιεί πολλά emoji ή να συμπεριφέρεται σαν φίλος, το ChatGPT θα πρέπει να το κάνει», είπε. «Αλλά μόνο αν το θέλετε».