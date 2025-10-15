Η Ρωσία δεν θα καταβάλλει αποζημιώσεις στη Γεωργία

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα εφαρμόσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) που καταδίκασε χθες τη Ρωσία να καταβάλει περισσότερα από 253 εκατομμύρια ευρώ στη Γεωργία.

«Δεν θα εφαρμόσουμε αυτήν την απόφαση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου στην οποία συμμετέχει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το ΕΔΑΔ, που έχει την έδρα του στο Στρασβούργο στη Γαλλία, έκρινε ότι η Ρωσία παρενέβη στα δικαιώματα των κατοίκων της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας, δύο αποσχισθείσες περιοχές της Γεωργίας, των οποίων την ανεξαρτησία έχει επίσημα αναγνωρίσει η Μόσχα.

Μετά τον πόλεμο Ρωσίας –Γεωργίας τον Αύγουστο του 2008, ο ρωσικός στρατός πραγματοποίησε επέμβαση στη Γεωργία ισχυριζόμενος ότι ήθελε να προστατεύσει την Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία, ενώ από το 2009 δημιουργήθηκαν γραμμές οριοθέτησης σε αυτά τα δύο εδάφη.

Σύμφωνα με το ΕΔΑΔ, τα μέτρα αυτά παραβίασαν τα δικαιώματα περίπου 29.000 ανθρώπων στους οποίους επιδίκασε αποζημιώσεις.

Έχοντας αποβληθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο οποίο υπάγεται το ΕΔΑΔ, το 2022, η Ρωσία θεωρητικά εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για προηγούμενες παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Ωστόσο, η χώρα δεν θεωρεί πλέον τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ δεσμευτικές γι' αυτήν και αρνείται να καταβάλει τα πρόστιμα.

Το ΕΔΑΔ είχε ήδη καταδικάσει τη Ρωσία το 2024 για αυτή τη διαδικασία καθορισμού διοικητικών ορίων εντός της γεωργιανής επικράτειας.

«Η σημερινή απόφαση αποτελεί τη λογική συνέχεια της ιστορικής διαδικασίας που κερδήθηκε κατά της Ρωσίας», δήλωσε σήμερα το υπουργείο Δικαιοσύνης της Γεωργίας, χαρακτηρίζοντάς την ως «ιστορική νίκη».

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ της γεωργιανής κυβέρνησης και της Μόσχας είναι σχετικά καλές.

Από τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία το 2022, το κυβερνών κόμμα της Γεωργίας έχει κατηγορηθεί για αυταρχισμό και για επιδίωξη στενότερων δεσμών με τη Ρωσία, και έχει αναστείλει τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ