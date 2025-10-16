Ρωσία για πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια: Αύριο ίσως αποφασιστεί παύση εχθροπραξιών

Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε ότι ακόμα και αύριο, Παρασκευή, μπορεί να ληφθεί μια απόφαση για παύση των εχθροπραξιών που θα επιτρέψει να γίνουν επισκευές στις εξωτερικές γραμμές ηλεκτροδότησης του υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom Αλεξέι Λίκατσεφ, τον οποίο επικαλέστηκαν τα ρωσικά μέσα, η εφαρμογή μιας «περιόδου σιγής» θα μπορούσε να επιτρέψει να γίνουν εργασίες σε δύο γραμμές παροχής ρεύματος στον σταθμό, που έχουν υποστεί ζημιές. Η μία βρίσκεται σε έδαφος που ελέγχει η Ρωσία και η άλλη σε περιοχή που παραμένει υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας.

«Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση που απαιτεί μια καλή ισορροπία. Είναι πολύ πειραματικό, πολύ προκαταρκτικό, (…) είναι πιθανόν μια απόφαση αυτού του είδους να εφαρμοστεί ήδη από αύριο», σημείωσε ο Λίκατσεφ.

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, κατελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Πλέον δεν είναι σε λειτουργία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ωστόσο στηρίζεται στην παροχή ρεύματος από εξωτερικό δίκτυο για την ψύξη του πυρηνικού υλικού και την πρόληψη σοβαρού ατυχήματος.

Χθες, Τετάρτη, το βράδυ ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA) δήλωσε πως αναμένει να αρχίσουν «σύντομα» οι επισκευές για να αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος στον σταθμό από το δίκτυο, καθώς η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, «βιώσιμη».

«Εξακολουθώ να συμβουλεύω τη Ρωσία και την Ουκρανία να μπορέσουν να αρχίσουν οι εργασίες αυτές εντός των προσεχών ημερών», σημείωσε ο Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο πυρηνικός σταθμός αποσυνδέθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από το δίκτυο παροχής ρεύματος για δέκατη φορά, με αυτή να είναι η μεγαλύτερη περίοδος κατά την οποία η πυρηνική μονάδα βρίσκεται εντελώς αποκομμένη από εξωτερικό δίκτυο ηλεκτροδότησης από τότε που έγινε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Επί του παρόντος η πυρηνική μονάδα εξαρτάται από 7 γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης για τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της και την ψύξη των έξι αντιδραστήρων της και, όπως σημείωσε ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ, «είναι απαραίτητο να γίνουν επισκευές στις γραμμές παροχής ρεύματος και στις δύο πλευρές της γραμμής του μετώπου, σε απόσταση χιλιομέτρων από τον σταθμό».

Σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ, η πυρηνική ασφάλεια «διατηρείται», καθώς εξακολουθεί να ψύχεται επαρκώς το πυρηνικό καύσιμο των έξι αντιδραστήρων του σταθμού που δεν βρίσκονται σε λειτουργία και τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι φυσιολογικά.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στον σταθμό της Ζαπορίζια είναι «υπό έλεγχο», έπειτα από ανησυχητικές δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται ότι διακινδυνεύουν μια πυρηνική καταστροφή με πλήγματα στην περιοχή όπου βρίσκεται η μονάδα, και έχουν επιρρίψει η μία στην άλλη την ευθύνη για την αποσύνδεση του σταθμού από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

«Ένα πυρηνικό ατύχημα δεν θα ήταν προς το συμφέρον καμίας από τις δύο πλευρές και βρίσκομαι σε διαρκή επαφή μαζί τους με σκοπό να επιτραπεί η γρήγορη αποκατάσταση της σύνδεσης», είχε δηλώσει ο Γκρόσι στις αρχές του μήνα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ