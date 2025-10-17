#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι έπληξε αποθήκη πετρελαίου στην Κριμαία

Δημοσιεύθηκε: 17 Οκτωβρίου 2025 - 19:13

Η Ουκρανία έπληξε κατά την διάρκεια της νύχτας μια ρωσική μια αποθήκη πετρελαίου και μια αποθήκη καυσίμων στην κατεχόμενη Κριμαία, ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Επιτελείου του Στρατού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι στόχοι, μια βάση στο Χβαρτνίσκι και μια αποθήκη στο Ντζανκόι που χρησιμοποιούνται από τον ρωσικό στρατό, δέχθηκαν επίθεση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

