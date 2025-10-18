#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΗΠΑ: Εκατομμύρια διαδηλωτές κατά του αυταρχισμού Τραμπ

«No kings in America» βροντοφωνάζουν πολίτες από τη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο μέχρι την έπαυλη του... Μαρ-α-Λάγκο, αλλά η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση τους βλέπει ως οπαδούς της Χαμάς ή τρομοκράτες Δημοκρατικούς.

ΗΠΑ: Εκατομμύρια διαδηλωτές κατά του αυταρχισμού Τραμπ

Δημοσιεύθηκε: 18 Οκτωβρίου 2025 - 19:47

Μεγάλες διαδηλώσεις έχουν ξεκινήσει σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της σημερινής ημέρας κινητοποιήσεων που ήδη καταδικάζεται από την αμερικανική δεξιά ως έκφραση «μίσους κατά της Αμερικής».

Με κεντρικό σύνθημα «No Kings» (Οχι στους βασιλιάδες), εκατομμύρια Αμερικανοί θα διαδηλώσουν για να καταγγείλουν την αυταρχική άσκηση εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην περιοχή του Φόρεστ Χιλς στη Νέα Υόρκη, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν από το μεσημέρι φωνάζοντας «αγαπάμε τη χώρα μας, δεν ανεχόμαστε τον Τραμπ».

«Ο πρόεδρος αυτός είναι ντροπή και ελπίζω ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα βγουν σήμερα στους δρόμους», είπε η 36χρονη διαδηλώτρια Στεφανί, που προτίμησε να μην αποκαλύψει το επώνυμό της.

Περισσότερες από 2.700 συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και στις κωμοπόλεις της αμερικανικής υπαίθρου. Ακόμη και κοντά στην κατοικία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου περνά το Σαββατοκύριακο.

 

Στα μέσα Ιουνίου, η πρώτη ημέρα κινητοποιήσεων που οργανώθηκε από την οργάνωση-ομπρέλα «No Kings», που εκπροσωπεί περίπου 300 οργανώσεις, είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια διαδηλωτές κάθε ηλικίας.

Στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος καταγγέλλουν «κινητοποίηση μίσους κατά της Αμερικής», ενώ ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσε: «Στοιχηματίζω ότι θα δείτε οπαδούς της Χαμάς και των αντίφα». Ο αντιπρόσωπος της Μινεσότα Τομ Εμερ έκανε λόγο για «τρομοκρατική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος».

«Μην επιτρέψετε στον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς να σας εκφοβίσουν και να σας φιμώσουν», απάντησε ο επικεφαλής των γερουσιαστών του Δημοκρατικού Κόμματος Τσακ Σούμερ, καλώντας τους Αμερικανούς «να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί» με μήνυμά του στο Χ. Παρόμοιο κάλεσμα απηύθυνε και η ηττημένη προεδρική υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις, αλλά και ο σταρ του Χόλιγουντ Ρόμπερτ ντε Νίρο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκατομμύρια Αμερικανοί διαδηλώνουν κατά των αυταρχικών πολιτικών Τραμπ

Αμυντική συμφωνία διαπραγματεύονται ΗΠΑ-Σαουδική Αραβία

Το Πεκίνο υπέρ νέων εμπορικών διαπραγματεύσεων με ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατό»

«Πονοκέφαλος» για τις αεροπορικές το παρατεταμένο shutdown στις ΗΠΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο