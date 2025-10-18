ΗΠΑ: Εκατομμύρια διαδηλωτές κατά του αυταρχισμού Τραμπ

Μεγάλες διαδηλώσεις έχουν ξεκινήσει σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της σημερινής ημέρας κινητοποιήσεων που ήδη καταδικάζεται από την αμερικανική δεξιά ως έκφραση «μίσους κατά της Αμερικής».

Με κεντρικό σύνθημα «No Kings» (Οχι στους βασιλιάδες), εκατομμύρια Αμερικανοί θα διαδηλώσουν για να καταγγείλουν την αυταρχική άσκηση εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην περιοχή του Φόρεστ Χιλς στη Νέα Υόρκη, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν από το μεσημέρι φωνάζοντας «αγαπάμε τη χώρα μας, δεν ανεχόμαστε τον Τραμπ».

«Ο πρόεδρος αυτός είναι ντροπή και ελπίζω ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα βγουν σήμερα στους δρόμους», είπε η 36χρονη διαδηλώτρια Στεφανί, που προτίμησε να μην αποκαλύψει το επώνυμό της.

Περισσότερες από 2.700 συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και στις κωμοπόλεις της αμερικανικής υπαίθρου. Ακόμη και κοντά στην κατοικία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου περνά το Σαββατοκύριακο.

No to the kings of debauchery who are dragging the country to the abyss. pic.twitter.com/tSBZiT7rxh — Ropert Jason (@RopertJa019) October 18, 2025

Στα μέσα Ιουνίου, η πρώτη ημέρα κινητοποιήσεων που οργανώθηκε από την οργάνωση-ομπρέλα «No Kings», που εκπροσωπεί περίπου 300 οργανώσεις, είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια διαδηλωτές κάθε ηλικίας.

Στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος καταγγέλλουν «κινητοποίηση μίσους κατά της Αμερικής», ενώ ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσε: «Στοιχηματίζω ότι θα δείτε οπαδούς της Χαμάς και των αντίφα». Ο αντιπρόσωπος της Μινεσότα Τομ Εμερ έκανε λόγο για «τρομοκρατική πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος».

«Μην επιτρέψετε στον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς να σας εκφοβίσουν και να σας φιμώσουν», απάντησε ο επικεφαλής των γερουσιαστών του Δημοκρατικού Κόμματος Τσακ Σούμερ, καλώντας τους Αμερικανούς «να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί» με μήνυμά του στο Χ. Παρόμοιο κάλεσμα απηύθυνε και η ηττημένη προεδρική υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις, αλλά και ο σταρ του Χόλιγουντ Ρόμπερτ ντε Νίρο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ