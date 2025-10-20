Η Amazon Web Services «έπεσε» για χιλιάδες χρήστες στις ΗΠΑ

Η υπηρεσία Amazon Web Services -υπηρεσίες cloud- είναι εκτός λειτουργίας για χιλιάδες χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Downdetector.com, η οποία παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας στο διαδίκτυο.

Η Amazon Web Services παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, όπως αποθήκευση δεδομένων, υπολογιστική ισχύ, βάσεις δεδομένων και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μέσω του διαδικτύου.

Η νεοφυής επιχείρηση (start-up) Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) Perplexity και το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμών Coinbase απέδωσαν τις διακοπές στην AWS.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Perplexity δήλωσε ότι η διακοπή της υπηρεσίας AWS «επηρέαζε τη σταθερότητα του ιστότοπου». Η AWS και η Amazon δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλια.

Οι Amazon.com, PrimeVideo και Alexa αντιμετωπίζουν όλες προβλήματα, σύμφωνα με το Downdetector. Το Venmo της Paypal αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα.

Oι αναφορές των χρηστών κάνουν λόγο προβλήματα σε ιστότοπους όπως Snapchat, Disney+, Reddit και Canva. Η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Coinbase ανέφερε ότι πολλοί χρήστες δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία λόγω της διακοπής λειτουργίας.

με πληροφορίες από Reuters, Bloomberg, ΑΠΕ-ΜΠΕ