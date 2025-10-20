#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Amazon Web Services «έπεσε» για χιλιάδες χρήστες στις ΗΠΑ

Η start-up Τεχνητής Νοημοσύνης Perplexity και το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμών Coinbase απέδωσαν τις διακοπές λειτουργίας τους στην AWS. Οι Amazon.com, PrimeVideo και Alexa αντιμετωπίζουν όλες προβλήματα.

Η Amazon Web Services «έπεσε» για χιλιάδες χρήστες στις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 10:35

Η υπηρεσία Amazon Web Services -υπηρεσίες cloud- είναι εκτός λειτουργίας για χιλιάδες χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Downdetector.com, η οποία παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας στο διαδίκτυο.

Η Amazon Web Services παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, όπως αποθήκευση δεδομένων, υπολογιστική ισχύ, βάσεις δεδομένων και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μέσω του διαδικτύου.

Η νεοφυής επιχείρηση (start-up) Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) Perplexity και το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμών Coinbase απέδωσαν τις διακοπές στην AWS.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Perplexity δήλωσε ότι η διακοπή της υπηρεσίας AWS «επηρέαζε τη σταθερότητα του ιστότοπου». Η AWS και η Amazon δεν απάντησαν σε αίτημα για σχόλια.

Οι Amazon.com, PrimeVideo και Alexa αντιμετωπίζουν όλες προβλήματα, σύμφωνα με το Downdetector. Το Venmo της Paypal αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα. 

Oι αναφορές των χρηστών κάνουν λόγο προβλήματα σε ιστότοπους όπως Snapchat, Disney+, Reddit και Canva. Η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Coinbase ανέφερε ότι πολλοί χρήστες δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία λόγω της διακοπής λειτουργίας.

με πληροφορίες από Reuters, Bloomberg, ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

AWS: Το 34% των ελληνικών εταιρειών χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη

H Amazon κατέληξε σε διακανονισμό $2,5 δισ. με την FTC

MacBook Pro με οθόνη αφής ετοιμάζει η Apple για πρώτη φορά στην ιστορία της

Πωλήσεις που... βάζουν τα γυαλιά ανακοίνωσε η Essilor Luxottica

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο