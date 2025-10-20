#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ιταλία: Σάλος από τους ισχυρισμούς για παράλληλες συνεννοήσεις Μελόνι-Τραμπ

H αντιπολίτευση ρωτά την κυβέρνηση αν είναι αλήθεια ότι διαπραγματεύεται απευθείας με τις ΗΠΑ για τον καθορισμό των εμπορικών δασμών και για μείωση της στήριξης της Ουκρανίας.

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 16:48

Πολιτικό ζήτημα κύριας σημασίας προέκυψε στην Ιταλία, έπειτα από «retweet» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτηση η οποία υποστηρίζει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιδιώκει να παρακάμψει τους ευρωπαϊκούς κανόνες και να υπογράψει απευθείας συμφωνία με την Ουάσιγκτον για το ευαίσθητο θέμα των εμπορικών δασμών, όπως και να περιορίσει τη στήριξη που παρέχει  η Ιταλία στην Ουκρανία.

Το σύνολο της ιταλικής αντιπολίτευσης, από το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα μέχρι τους Οικολόγους και τα Πέντε Αστέρια, ζήτησαν από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει άμεσα τη θέση της, προσθέτοντας ότι «πρόκειται για σοβαρότατους ισχυρισμούς».

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι απάντησε ότι «η Ιταλία συνεργάστηκε ανέκαθεν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον αρμόδιο επίτροπό της». Πηγές της προεδρίας της κυβέρνησης της Ρώμης, παράλληλα, πρόσθεσαν ότι «οι διαπραγματεύσεις για τους εμπορικούς δασμούς αποτελούν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν», αλλά πρόσθεσαν ότι πρόσφατα η Ιταλία ξεκίνησε κι έναν διμερή διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά εξαγωγές ζυμαρικών, για να αποφευχθεί επιβολή δυσβάσταχτων δασμών.

