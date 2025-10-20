#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία και η προετοιμασία της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας των υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας και ΗΠΑ.

Λαβρόφ-Ρούμπιο συζήτησαν τα βήματα για τερματισμό του πολέμου

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 19:20

Οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν την επικείμενη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη και τα επόμενα βήματα για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μίλησε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ για τα «επόμενα βήματα προς τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία», μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την περασμένη εβδομάδα οι πρόεδροι των δύο χωρών Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρούμπιο τόνισε «τη σημασία των επερχόμενων δεσμεύσεων, ως ευκαιρία» για να συνεργαστούν οι δύο χώρες «για την προώθηση βιώσιμης λύσης» στον πόλεμο, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, χαρακτήρισε «εποικοδομητική» τη συζήτηση που είχαν οι δύο υπουργοί, οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την προετοιμασία της συνόδου κορυφής. «Έγινε εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τα πιθανά συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν στην τηλεφωνική επικοινωνία της 16ης Οκτωβρίου μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δύο πρόεδροι σχεδιάζουν να συναντηθούν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, στη δεύτερη σύνοδο κορυφής αυτού του έτους, προκειμένου να βρεθεί λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Η Ρωσία λέει ότι θέλει να συζητηθεί πιθανή ειρηνευτική λύση, καθώς και τρόποι για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

