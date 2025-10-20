Τραμπ: Θα επισκεφτώ την Κίνα στις αρχές του 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους, κατόπιν πρόσκλησης του Πεκίνου.

«Με προσκάλεσαν στην Κίνα και θα πάω κάποια στιγμή στις αρχές του επόμενου έτους. Το έχουμε σχεδόν ετοιμάσει», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, υποδεχόμενος τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Κίνα σχεδιάζει μια εισβολή στην Ταϊβάν. «Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά με την Κίνα. Η Κίνα δεν επιθυμεί να το κάνει αυτό», διαβεβαίωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι Ουάσινγκτον και Πεκίνο θα συνάψουν μια «πολύ ισχυρή εμπορική συμφωνία» όταν θα ολοκληρωθούν οι επαφές που θα έχει στη Νότια Κορέα γιατί «πρέπει να ευημερήσουν από κοινού».

«Και οι δύο μας θα είμαστε πολύ χαρούμενοι», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι θέλει από την Κίνα να αγοράζει αμερικανική σόγια

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης σήμερα στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι, ο οποίος επισκέπτεται τις ΗΠΑ, πως η χώρα του θα παραλάβει υποβρύχια στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που συνάφθηκε το 2021, για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πρόσφατα εκφράσει αμφιβολίες.

«Τα υποβρύχια που εμείς αρχίσαμε να κατασκευάζουμε για την Αυστραλία προχωρούν πραγματικά καλά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους έχοντας στο πλευρό του τον Αλμπανέζι, στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας πως η συμφωνία «προχωρά πραγματικά πολύ γρήγορα, πολύ καλά».

Εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Άντονι Αλμπανέζι υπέγραψαν μια συμφωνία για σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά σήμερα στον Λευκό Οίκο.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους ανέφερε πως η συμφωνία αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης εδώ και τέσσερις ή πέντε μήνες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ