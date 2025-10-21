Goldman Sachs: Ανάκαμψη της οικονομίας του Ισραήλ με ρυθμό 5,4% το 2026

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η ισραηλινή οικονομία μπαίνει σε φάση δυναμικής ανάκαμψης μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που υπεγράφη στις 10 Οκτωβρίου 2025. Παρά το γεγονός ότι η εκεχειρία θεωρείται εύθραυστη, ο οίκος προβλέπει ότι η λήξη των εχθροπραξιών θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των μακροοικονομικών προοπτικών της χώρας.

Η Goldman Sachs σημειώνει ότι το ΑΕΠ του Ισραήλ βρίσκεται περίπου 7% κάτω από την προπολεμική του τάση, λόγω της εκτεταμένης επιστράτευσης και της απώλειας δεκάδων χιλιάδων Παλαιστίνιων εργατών που απασχολούνταν κυρίως στις κατασκευές. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού προκάλεσε ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις και ανάγκη για παρατεταμένη σφιχτή νομισματική πολιτική.

Η σταδιακή αποστράτευση και η εισροή ξένων εργαζομένων, κυρίως από τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, αναμένεται να αντιστρέψουν αυτό το φαινόμενο. Ο οίκος προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,2% το 2025, επιταχυνόμενο στο 5,4% το 2026 και 4,7% το 2027, με την επανεκκίνηση των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι το προπολεμικό παραγωγικό δυναμικό δεν θα ανακτηθεί πλήρως, καθώς η απώλεια Παλαιστίνιων εργατών και η καθυστέρηση στις επενδύσεις θα αφήσουν «ουλές» στην οικονομία.

Πληθωρισμός σε αποκλιμάκωση - Πλησιάζουν οι μειώσεις επιτοκίων

Η Goldman Sachs προβλέπει σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ο οποίος θα υποχωρήσει κάτω από το 2% στα μέσα του 2026, στο κατώτερο άκρο του στόχου της Τράπεζας του Ισραήλ (+1%-3%).

Οι αποπληθωριστικές δυνάμεις θα προέλθουν από:

τη χαλάρωση της αγοράς εργασίας,

την ενίσχυση του σεκέλ (έως +5% από την αρχή του έτους σε σταθμισμένη βάση),

(έως +5% από την αρχή του έτους σε σταθμισμένη βάση), και τις ευνοϊκές «βάσεις» του ΦΠΑ από τον Ιανουάριο 2025.

Με βάση αυτές τις εξελίξεις, η Goldman Sachs εκτιμά ότι η Τράπεζα του Ισραήλ θα ξεκινήσει τον κύκλο μείωσης επιτοκίων τον Νοέμβριο, εφόσον η εκεχειρία διατηρηθεί και ο πληθωρισμός κινηθεί εντός στόχου. Στη συνέχεια, η πολιτική θα «ακολουθήσει τη Fed», οδηγώντας το επιτόκιο στο 3,25% έως το τέλος του 2026, από 4,50% σήμερα.

Μεσοπρόθεσμες προοπτικές και ισχυρή δυναμική ανάπτυξης

Ο οίκος βλέπει τη δυνητική ανάπτυξη της ισραηλινής οικονομίας γύρω στο 3,7%, χάρη:

στη δημογραφική ώθηση (2,8 παιδιά ανά γυναίκα, υψηλότερη στη ζώνη ανεπτυγμένων οικονομιών),

και στη συμβολή του τεχνολογικού τομέα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να προσφέρει ουσιαστικά κέρδη παραγωγικότητας τα επόμενα χρόνια.

Αν και το βραχυπρόθεσμο όφελος από τις επενδύσεις σε AI θα είναι περιορισμένο, η Goldman Sachs θεωρεί το Ισραήλ μία από τις χώρες με τις μεγαλύτερες πιθανότητες να επωφεληθούν μακροπρόθεσμα.

Η αγορά έχει ήδη αντιδράσει θετικά στη συμφωνία, με τα ισραηλινά assets να ανακάμπτουν και τα στοιχήματα να δίνουν 63% πιθανότητα διατήρησης της εκεχειρίας μέχρι το τέλος του έτους.

Για τους επενδυτές, το βασικό σενάριο της Goldman Sachs είναι ένα περιβάλλον ισχυρής ανάπτυξης, πτώσης του πληθωρισμού και χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε re-rating της αγοράς.