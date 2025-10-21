Η OpenAI λανσάρει τον browser ChatGPT Atlas

Η OpenAI ετοιμάζεται να αποκαλύψει τον πρώτο της πρόγραμμα περιήγησης (browser) με τεχνητή νοημοσύνη, φέρνοντας τη δημιουργό του ChatGPT σε νέα τροχιά ανταγωνισμού με την Google της Alphabet.

Το πρόγραμμα περιήγησης θα ονομάζεται ChatGPT Atlas, σύμφωνα με περιγραφή που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο YouTube, ενόψει ζωντανής παρουσίασης που έχει προγραμματιστεί για αργότερα την Τρίτη.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία του Σαμ Άλτμαν ανακοίνωσε ότι το Atlas θα είναι αρχικά διαθέσιμο παγκοσμίως για macOS, με σχέδια επέκτασης «σύντομα» σε Windows, iOS και Android.

Η OpenAI προστίθεται σε έναν αυξανόμενο αριθμό εταιρειών που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να επαναπροσδιορίσουν το πρόγραμμα περιήγησης, ένα προϊόν που υπάρχει από τη δεκαετία του 1990. Η Perplexity AI παρουσίασε πρόσφατα το Comet, έναν AI browser σχεδιασμένο να λειτουργεί ως ψηφιακός βοηθός, αυτοματοποιώντας εργασίες για τους χρήστες. Οι Opera και The Browser Company ενσωματώνουν επίσης περισσότερα χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης στους δικούς τους browsers.

H μετοχή της Google υποχώρησε έως και 4,8% μετά την ανακοίνωση.

Τον Σεπτέμβριο, η Google ενσωμάτωσε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini στο Chrome.