#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η OpenAI λανσάρει τον browser ChatGPT Atlas

Η OpenAI παρουσίασε browser τεχνητής νοημοσύνης επιχειρώντας να αναδιαμορφώσει το τοπίο σε μια αγορά που κυριαρχεί το Chrome της Google. Υποχωρεί 5% η μετοχή της Alphabet.

Η OpenAI λανσάρει τον browser ChatGPT Atlas

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 20:24

Η OpenAI ετοιμάζεται να αποκαλύψει τον πρώτο της πρόγραμμα περιήγησης (browser) με τεχνητή νοημοσύνη, φέρνοντας τη δημιουργό του ChatGPT σε νέα τροχιά ανταγωνισμού με την Google της Alphabet.

Το πρόγραμμα περιήγησης θα ονομάζεται ChatGPT Atlas, σύμφωνα με περιγραφή που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο YouTube, ενόψει ζωντανής παρουσίασης που έχει προγραμματιστεί για αργότερα την Τρίτη.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία του Σαμ Άλτμαν ανακοίνωσε ότι το Atlas θα είναι αρχικά διαθέσιμο παγκοσμίως για macOS, με σχέδια επέκτασης «σύντομα» σε Windows, iOS και Android.

Η OpenAI προστίθεται σε έναν αυξανόμενο αριθμό εταιρειών που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να επαναπροσδιορίσουν το πρόγραμμα περιήγησης, ένα προϊόν που υπάρχει από τη δεκαετία του 1990. Η Perplexity AI παρουσίασε πρόσφατα το Comet, έναν AI browser σχεδιασμένο να λειτουργεί ως ψηφιακός βοηθός, αυτοματοποιώντας εργασίες για τους χρήστες. Οι Opera και The Browser Company ενσωματώνουν επίσης περισσότερα χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης στους δικούς τους browsers.

H μετοχή της Google υποχώρησε έως και 4,8% μετά την ανακοίνωση.

Τον Σεπτέμβριο, η Google ενσωμάτωσε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini στο Chrome. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πώς χρησιμοποιούμε το ChatGPT; Τα μυστικά πίσω από τα δεδομένα

Nέο ντιλ-μαμούθ της OpenAI με την Broadcom

Στο στόχαστρο της Κομισιόν Snapchat, YouTube, App Store της Apple και Google Play

Κώτσηρας: Προς όφελος του πολίτη η χρήση της τεχνολογίας από τις φορολογικές αρχές

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο