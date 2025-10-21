NYT: O Τραμπ ζητά αποζημίωση $230 εκατ. από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποζημίωση ύψους 230 εκατομμυρίων δολαρίων για τις ποινικές έρευνες που διεξήχθησαν σε βάρος του μετά τη λήξη της πρώτης του θητείας στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times την Τρίτη.

Η εφημερίδα σημείωσε ότι οποιοσδήποτε πιθανός διακανονισμός ενδέχεται να χρειαστεί την έγκριση προσώπων που έχει διορίσει ο ίδιος κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Ο Τραμπ υπέβαλε καταγγελίες σχετικά με τις έρευνες του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέσω μιας διοικητικής προσφυγής που συχνά αποτελεί προάγγελο για ενδεχόμενες μηνύσεις, ανέφερε η εφημερίδα.

Η πρώτη προσφυγή, που κατατέθηκε το 2023, ζητά αποζημιώσεις σε σχέση με την έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παρεμβάσεις στις προεδρικές εκλογές του 2016 από τη Ρωσία και τις πιθανές συνδέσεις με την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ εκείνη τη χρονιά.

Η άλλη προσφυγή, που κατατέθηκε στα μέσα του 2024, κατηγορεί το FBI για παραβίαση των δικαιωμάτων του Τραμπ με τη διενέργεια έρευνας στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο το 2022 σχετικά με απόρρητα έγγραφα.

Η εφημερίδα Times σημείωσε ότι ο Τραμπ αναφέρθηκε στις προσφυγές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης την περασμένη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο.