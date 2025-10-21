Απογοήτευσαν τα αποτελέσματα τριμήνου του Netflix

Κατώτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα τρίτου τριμήνου ανακοίνωσε το Netflix.

Ειδικότερα, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 5,87 δολ. και τα έσοδα στα 11,51 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν κέρδη ανά μετοχή στα 6,97 δολ. και έσοδα στα 11,51 δισ. δολάρια.

«Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους στο 28% ήταν χαμηλότερο από την πρόβλεψη μας για 31,5% λόγω δαπάνης που σχετίζεται με μια συνεχιζόμενη διαμάχη με τις βραζιλιάνικες φορολογικές αρχές, η οποία δεν περιλαμβανόταν στις προβλέψεις μας», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Τα έσοδα για το τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 17%, σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών. Το Netflix δήλωσε ότι αυτό οφείλεται στην αύξηση των μελών, στις προσαρμογές τιμών και στα αυξημένα έσοδα από διαφημίσεις.

Η μετοχή της εταιρείας «βουλιάζει» 7%.