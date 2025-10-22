Ιστορικό υψηλό χτύπησε η παγκόσμια χρήση άνθρακα

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η ζήτηση ρεύματος αύξησε τη χρήση άνθρακα παγκοσμίως. Οι χώρες μένουν πίσω στους στόχους για μείωση εκπομπών, εντείνοντας τον κίνδυνο υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 11:45

Η χρήση άνθρακα έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σε όλο τον κόσμο πέρυσι, παρά τις προσπάθειες για μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, θέτοντας σε κίνδυνο τις παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Oπως μεταδίδει ο Guardian, το μερίδιο του άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε καθώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σημείωσαν ραγδαία άνοδο. Ωστόσο, η γενική αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα τη συνολική αύξηση της χρήσης άνθρακα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «State of Climate Action» που δημοσιεύθηκε σήμερα Τετάρτη.

Η έκθεση σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα για τις πιθανότητες του κόσμου να αποφύγει τις ολοένα και πιο σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Οι χώρες υστερούν σε σχέση με τους στόχους που έχουν θέσει για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται, αν και με χαμηλότερο ρυθμό από ό,τι στο παρελθόν.

Εάν ο κόσμος θέλει να επιτύχει μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, προκειμένου να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη σε 1,5° C πάνω από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα, όπως ορίζεται στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, τότε περισσότεροι τομείς πρέπει να χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια αντί για πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άλλα ορυκτά καύσιμα.

