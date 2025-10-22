Ορμπαν: Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη

Οι προετοιμασίες για μια συνάντηση στη Βουδαπέστη ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίζονται, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, μία ημέρα μετά το πάγωμα των σχεδίων για τη διεξαγωγή προσεχώς συνόδου κορυφής των δύο ηγετών στην ουγγρική πρωτεύουσα.

Ο σχεδιασμός της συνάντησης σταμάτησε καθώς η απόρριψη από τη Μόσχα μιας άμεσης εκεχειρίας στην Ουκρανία επηρέασε αρνητικά τις προσπάθειες για διαπραγματεύσεις.

«Ο (Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ) Σιγιάρτο βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Συνεχίζονται προετοιμασίες για την ειρηνευτική σύνοδο κορυφής. Η ημερομηνία είναι ακόμη αβέβαιη. Όταν έρθει η ώρα, θα τη διεξαγάγουμε», ανέφερε ο Ορμπάν σε ανάρτησή του στο Facebook.

Χθες, Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει μια «συνάντηση που θα πάει χαμένη», αλλά άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν περισσότερες εξελίξεις και σημείωσε ότι «θα σας ενημερώσουμε κατά τις επόμενες δύο ημέρες».

Ο Ορμπάν, ο οποίος βρίσκεται πίσω στις περισσότερες δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν το ερχόμενο έτος στην Ουγγαρία, είναι επί μακρόν σύμμαχος του Τραμπ.

Επίσης διατηρεί θερμές σχέσεις με τη Μόσχα, επιτείνοντας τη θέση που είχε ήδη αποκτήσει ως μαύρο πρόβατο στις Βρυξέλλες ύστερα από χρόνια αντιπαραθέσεων για την, όπως δηλώνει η ΕΕ, δημοκρατική οπισθοδρόμηση στη Βουδαπέστη, σημειώνει το Reuters.

Επιβεβαιώνει η Μόσχα

Από την πλευρά του, και Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι συνεχίζεται η προετοιμασία για μια συνάντηση κορυφής μεταξύ των προέδρων Πούτιν και Τραμπ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση κορυφής συνεχίζονται», φέρεται να δήλωσε ο Ριαμπκόφ. «Δεν βλέπω μεγάλα εμπόδια».

«Το ερώτημα είναι εάν οι παράμετροι που έχουν τεθεί από τους προέδρους στο Άνκορατζ θα διευκρινιστούν με λεπτομέρειες. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, το ομολογώ –αλλά γι’ αυτό ακριβώς υπάρχουν διπλωμάτες».

Ο Ριαμπκόφ δήλωσε, σύμφωνα με το RIA, ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η Ρωσία έχει γνωστοποιήσει τη θέση της στην Ουάσινγκτον μέσω "non-paper".

Νωρίτερα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μία ακόμη πηγή δήλωσαν στο Reuters ότι η Ρωσία επανέλαβε τους προηγούμενους όρους για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία σε "non-paper".

