Λευκός Οίκος: Δεν υπάρχει σχέδιο για συνάντηση των προέδρων ΗΠΑ-Ρωσίας

Δεν υπάρχουν σχέδια για μια συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν «στο άμεσο μέλλον» ανέφερε σήμερα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου, λίγες ημέρες αφού ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος συζήτησε το ενδεχόμενο μιας νέας συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Σεργκέι Λαβρόφ, επίσης δεν σχεδιάζουν να συναντηθούν, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος που χαρακτήρισε «παραγωγική» την τηλεφωνική επικοινωνία την οποία είχαν τη Δευτέρα.

Το Κρεμλίνο, μέσω του εκπροσώπου του Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα ότι δεν υπάρχει σαφής ημερομηνία για τη συνάντηση των δύο προέδρων.

«Ακούστε, έχουμε μια συμφωνία με τους προέδρους, αλλά δεν μπορούμε να αναβάλουμε ό,τι δεν έχει οριστικοποιηθεί», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Ούτε ο πρόεδρος Τραμπ ούτε ο πρόεδρος Πούτιν έδωσαν ακριβείς ημερομηνίες» πρόσθεσε.

