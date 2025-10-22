Συμφωνία cloud πολλών δισ. «ψήνουν» Anthropic και Google

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το σχέδιο προβλέπει την παροχή υπηρεσιών cloud computing στην Anthropic, η οποία επίσης θα χρησιμοποιεί τα τσιπ της Google που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την επιτάχυνση εργασιών μηχανικής μάθησης.

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 13:14

Η Anthropic βρίσκεται σε συζητήσεις με την Google της Alphabet προκειμένου να συναφθεί συμφωνία που θα παρέχει στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης πρόσθετη υπολογιστική ισχύ αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg υπό τον όρο ανωνυμίας.

Το σχέδιο, το οποίο δεν έχει οριστικοποιηθεί, περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών cloud computing στην Anthropic, η οποία επίσης θα χρησιμοποιεί τα τσιπ της Google που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την επιτάχυνση της εργασίας μηχανικής μάθησης. Η Google έχει επενδύσει ξανά στην Anthropic, παρέχοντάς της cloud.

Οι μετοχές της Google σημείωσαν άνοδο άνω του 3,5% μετά το κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης, ενώ η Amazon, επίσης επενδυτής και πάροχος cloud της Anthropic, υποχώρησε περίπου 2%.

Η Anthropic, που ιδρύθηκε το 2021 από πρώην υπαλλήλους της OpenAI, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, είναι περισσότερο γνωστή για την οικογένεια μεγάλων γλωσσικών μοντέλων Claude, τα οποία ανταγωνίζονται τα μοντέλα GPT της OpenAI. Όπως και οι ανταγωνιστές της, η Anthropic έχει συγκεντρώσει σημαντικά ποσά για να τρέξει στον αγώνα δρόμου για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης, που θα απαιτήσει περισσότερους πόρους για έρευνα και καινοτομία.

Η Anthropic πραγματοποίησε πρόσφατα συνομιλίες χρηματοδότησης και με την επενδυτική MGX με έδρα το Άμπου Ντάμπι, περίπου ένα μήνα μετά το κλείσιμο γύρου χρηματοδότησης 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η χρηματοδότηση, με επικεφαλής την Iconiq Capital και συν-επικεφαλής τη Fidelity Management and Research Co. και τη Lightspeed Venture Partners, σχεδόν τριπλασίασε την αποτίμηση της Anthropic στα 183 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των αντληθέντων κεφαλαίων.

Η Google είχε επενδύσει προηγουμένως περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην Anthropic. Ο τεχνολογικός γίγαντας δεσμεύτηκε να επενδύσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στη startup τεχνητής νοημοσύνης το 2023, ενώ ακολούθησε ακόμη μια επένδυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στις αρχές του έτους.

Η Amazon έχει δεσμευτεί να επενδύσει περίπου 8 δισ. δολάρια στην Anthropic, η οποία είναι βασικός πελάτης τεχνητής νοημοσύνης της Amazon Web Services και σημαντικός χρήστης των προσαρμοσμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Amazon.

