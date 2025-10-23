Αμοιβή 1 τρισ. ζητά ο Μασκ από την Tesla!

Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έκλεισε την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα της Tesla ζητώντας από τους επενδυτές να εγκρίνουν το πακέτο αποδοχών του που θα φτάνει το 1 τρισ. δολ., κατακεραυνώνοντας τις εταιρείες συμβούλων που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην πρόταση.

«Πρέπει να δοθεί επαρκής έλεγχος ψήφων, που θα παρέχει ισχυρή επιρροή, αλλά όχι τόσο μεγάλη ώστε να μην μπορώ να απολυθώ αν τρελαθώ», είπε ο Μασκ, διακόπτοντας τον οικονομικό διευθυντή του.

Ήταν ένας κλασικός Μασκ: επιφύλαξε ένα θεαματικό κλείσιμο σε μια τυπική ανακοίνωση κερδών, αφιερωμένη σε μεγάλο βαθμό στην τεχνητή νοημοσύνη, τα ανθρωποειδή ρομπότ και τις πρωτοβουλίες της Tesla για την αυτόνομη οδήγηση. Οι μέτοχοι θα ψηφίσουν για το πακέτο αμοιβών στην ετήσια συνέλευση της Tesla στις 6 Νοεμβρίου στο Ώστιν.

Οι μετοχές της Tesla υποχώρησαν κατά 3,9% στην έναρξη των προσυνεδριακών συναλλαγών σήμερα Πέμπτη. Η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 9% για το έτος, πίσω από την άνοδο 14% του δείκτη S&P 500.

Οι συμβουλευτικές Institutional Shareholder Services και Glass Lewis συνέστησαν στους επενδυτές να απορρίψουν την πρωτάκουστη αμοιβή του Μασκ, η αξία της οποίας θα εξαρτηθεί από την επίτευξη σειράς στόχων αγοραίας αξίας και λειτουργικών επιδόσεων. Η ISS επικαλέστηκε «άμεσες ανησυχίες» σχετικά με το μέγεθος και τον σχεδιασμό της επιβράβευσης, ενώ η Glass Lewis επικαλέστηκε πιθανή και συνακόλουθη αποδυνάμωση άλλων μετόχων, σημειώνει το Bloomberg.

Ο Μασκ τόνισε, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, ότι ο επαρκής έλεγχος των ψήφων έχει μεγαλύτερη σημασία γι' αυτόν από τη χρηματική αποζημίωση από την Tesla.

«Είναι απλό, δεν νιώθω καλά να φτιάξω έναν ρομποτικό στρατό και μετά να με διώξουν εξαιτίας κάποιων ανόητων συστάσεων από την ISS και την Glass Lewis, που δεν έχουν ιδέα», είπε.

Ο οικονομικός διευθυντής Vaibhav Taneja απλώς επαίνεσε την «καταπληκτική δουλειά» που έκανε η ειδική επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου για την απονομή της επιβράβευσης, προτρέποντας τους μετόχους να ψηφίσουν υπέρ του σχεδίου.

«Δεν μεταβιβάζεται τίποτα μέχρι να έχουν ουσιαστικές αποδόσεις οι μέτοχοι», διευκρίνισε.

Ο 54χρονος Μασκ κατατάσσεται στην 1η θέση του δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, με καθαρή περιουσία 455 δισ. δολαρίων.