«Όχι» Βανς στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αποδοκίμασε τις συζητήσεις στο ισραηλινό κοινοβούλιο με θέμα τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Οχθης, έπειτα και από τις παρόμοιες επικρίσεις που διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται εντός της ημέρας στο Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Βανς χθες, η Κνεσέτ ενέκρινε την εξέταση δύο νομοσχεδίων που στοχεύουν στην επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας στη Δυτική Οχθη.

Σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, ένα τέτοιο σχέδιο βλάπτει τις προσπάθειες για την εδραίωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ είναι ότι η Δυτική Οχθη δεν θα προσαρτηθεί από το Ισραήλ, αυτό θα συνεχίσει να είναι η πολιτική μας», είπε ο Βανς ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Ισραήλ. «Κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ βλακώδης πολιτική κίνηση και προσωπικά το εκλαμβάνω ως ύβρη».

Πριν αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον για το Ισραήλ χθες, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα απειλούσε την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και θα ήταν επιβλαβές.

«Δεν είναι κάτι που μπορούμε να υποστηρίξουμε προς το παρόν», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, που θα συναντηθεί αύριο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη. «Οχι, δεν θα το επιτρέψω. Δεν θα συμβεί».

Το σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Οχθης υποστηρίζεται κυρίως από την ισραηλινή άκρα δεξιά.

Σειρά αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ παρήλασαν αυτή την εβδομάδα από την Ιερουσαλήμ για τα μεθεόρτια της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Χθες, ο αντιπρόεδρος Βανς παραδέχτηκε ότι οι επόμενες φάσεις της συμφωνίας που προβλέπουν τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανοικοδόμηση της Γάζας θα είναι «πολύ δύσκολες».

«Εχουμε μια πολύ δύσκολη αποστολή μπροστά μας, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανοικοδόμηση της Γάζας, τη βελτίωση της ζωής για τους ανθρώπους στη Γάζα, αλλά επίσης τη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί πια απειλή για τους φίλους μας στο Ισραήλ», είπε.

Ο Τζέι Ντι Βανς απέκλεισε το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης ασφαλείας, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, και διευκρίνισε ότι αναζητούνται χώρες που θα είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στη δύναμη.

Η Χαμάς έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής το ενδεχόμενο αφοπλισμού της και μαχητές της έχουν αναπτυχθεί και πάλι σε τομείς της Γάζας μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και συγκρούονται με άλλες ένοπλες οργανώσεις, τις οποίες κατηγορεί για συνεργασία με το Ισραήλ.

