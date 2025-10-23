H JP Morgan βλέπει άνοδο του χρυσού πάνω από τα $8.000

Μετά την πτώση του χρυσού κατά 8% τις δύο προηγούμενες ημέρες, το ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν το πολύτιμο μέταλλο θα καταφέρει να ανακάμψει και να κινηθεί εκ νέου ανοδικά.

Η Goldman Sachs, για παράδειγμα, επιμένει στον στόχο των 4.900 δολαρίων ανά ουγκιά έως το τέλος του 2026, καθώς αναμένει ότι θα υπάρξει στήριξη από τη ζήτηση κεντρικών τραπεζών αλλά και θεσμικών επενδυτών.

«Η ταχύτητα των πρόσφατων εισροών στα ETFs και τα σχόλια των πελατών δείχνουν ότι πολλοί μακροπρόθεσμοι διαχειριστές κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων κρατικών επενδυτικών ταμείων, κεντρικών τραπεζών, συνταξιοδοτικών ταμείων, καθώς και διαχειριστών ιδιωτικού και θεσμικού πλούτου, σχεδιάζουν να αυξήσουν την έκθεσή τους στον χρυσό ως στρατηγικό μέσο για τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους», έγραψαν οι αναλυτές Λίνα Τόμας και Νταάν Στροΐβεν σε σημείωμά τους.

Στρατηγικοί αναλυτές της JPMorgan, με επικεφαλής τον Νικόλαο Πανιγιρτζόγλου, εκτιμούν ότι η τιμή του χρυσού θα μπορούσε να υπερδιπλασιαστεί μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, καθώς οι επενδυτές τον χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο ως αντιστάθμισμα έναντι των μετοχών.

Καταρχάς, ο Πανιγιρτζόγλου και οι συνεργάτες του αποδίδουν την πρόσφατη πτώση του μετάλλου όχι σε ρευστοποιήσεις από ιδιώτες επενδυτές που κατέχουν ETFs χρυσού, αλλά σε συμβούλους διαπραγμάτευσης εμπορευμάτων που ακολουθούν τις τάσεις (trend-following commodity trading advisers) και ρευστοποίησαν θέσεις στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του χρυσού για κατοχύρωση κερδών.

Τα προθεσμιακά συμβόλαια του χρυσού έχουν σημειώσει άνοδο 56% από την αρχή του έτους.

«Αν αυτή η εκτίμηση είναι σωστή και οι ιδιώτες επενδυτές δεν βρίσκονται πίσω από τη διόρθωση του χρυσού την Τρίτη, τότε είναι πιθανό η αγορά χρυσού μέσω ETFs να μην καθοδηγείται από το momentum της αγοράς, αλλά από άλλους παράγοντες», ανέφεραν οι στρατηγικοί αναλυτές της JP Morgan.

Όπως μεταδίδει το Marketwatch, η ομάδα δεν πιστεύει ότι όλη αυτή η ζήτηση μπορεί να εξηγηθεί από το λεγόμενο «debasement trade», δηλαδή τη στροφή των επενδυτών στον χρυσό λόγω ανησυχιών για αποδυνάμωση του δολαρίου.

«Αυτό που η στρατηγική του “debasement trade” δεν περιλαμβάνει είναι το κίνητρο αντιστάθμισης έναντι κινδύνων από μετοχές. Και αυτό το κίνητρο έχει φανεί πολύ πιο έντονα φέτος, καθώς οι ιδιώτες επενδυτές αγόραζαν ταυτόχρονα μετοχές και χρυσό, αποφεύγοντας τα ομόλογα μακράς διάρκειας — δηλαδή το παραδοσιακό μέσο αντιστάθμισης κινδύνου για τις μετοχές», σημείωσαν ο Πανιγιρτζόγλου και η ομάδα του.

«Ενώ οι ιδιώτες επενδυτές στράφηκαν μαζικά προς αυτά τα ομόλογα το 2023 και το μεγαλύτερο μέρος του 2024, πιθανότατα ως αντιστάθμιση απέναντι στην άνοδο των μετοχικών τιμώv, δεν έκαναν το ίδιο φέτος, παρότι οι μετοχές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά» ανέφεραν οι αναλυτές της JP Morgan.

«Ένας ακόμη παράγοντας που ωθεί τους επενδυτές προς τον χρυσό και μακριά από τα ομόλογα μακράς διάρκειας σχετίζεται με την εμπειρία των επενδυτών μετά την Ημέρα Απελευθέρωσης, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμολογικούς συντελεστές τους οποίους στη συνέχεια μείωσε γρήγορα. Καθώς οι μετοχές υπέστησαν απότομη διόρθωση, τα ομόλογα μακράς διάρκειας επλήγησαν επίσης — γεγονός που αποτέλεσε πρόβλημα για τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν αυτά τα ομόλογα ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου για τις μετοχές» τόνισαν.