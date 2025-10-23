Σύνοδος Δυτικών Βαλκανίων: Μετανάστευση, ασφάλεια και Ρωσία

Η Διάσκεψη των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί μέρος της Διαδικασίας του Βερολίνου, η οποία συστάθηκε το 2014 με στόχο να διατηρηθεί η σταθερή πορεία των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προς τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες που αφορά είναι η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο και η Σερβία, γνωστές και ως WB6.

Χθες Τετάρτη λοιπόν το Λονδίνο, και συγκεκριμένα το Lancaster House, φιλοξένησε τους ηγέτες των χωρών αυτών, αλλά και Ευρωπαίους αξιωματούχους, όπως τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας, αλλά και τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στη μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή συζήτηση, όμως, παρέστη και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ως οικοδεσπότης της Διάσκεψης και η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ. Μια ερώτηση λοιπόν γεννάται: Γιατί στη Βρετανία μια συνάντηση για την ευρωπαϊκή οικογένεια;

Τα βασικά θέματα της ατζέντας

Ο γεωπολιτικός κίνδυνος και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη ως σύνολο αποδεικνύει ότι η επιλογή της Βρετανίας δεν μοιάζει τόσο άτοπη, παρότι η ίδια η χώρα απομακρύνθηκε από τους κόλπους της ΕΕ. Όπως γράφει το επίσημο σάιτ της κυβέρνησης, το 2025 σηματοδοτεί κομβικές επετείους για την οικοδόμηση της ειρήνης στην Ευρώπη, όπως τα 80 χρόνια από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, και οι ηγέτες επιβεβαιώνουν τη σημασία των ευρωπαϊκών αξιών και της συνεργασίας.

Αυτό τονίστηκε επανειλημμένως και από τη βρετανική πλευρά, με τον πρωθυπουργό Στάρμερ να δηλώνει ότι η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων «είναι το χωνευτήρι της Ευρώπης – το μέρος όπου δοκιμάζεται η ασφάλεια της ηπείρου μας».

Στην κορυφή της ατζέντας βρέθηκαν η μετανάστευση, η ασφάλεια, αλλά και η οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης σε μια «ασταθή περιοχή», στην οποία η Ρωσία προσπαθεί να ασκήσει επιρροή, όπως γράφουν αρκετά βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Βρετανία, από την άλλη, στοχεύει κυρίως στη μείωση των μεταναστευτικών ροών από τις χώρες αυτές, καθώς -όπως δήλωσε και ο Βρετανός πρωθυπουργός- «υπάρχει μια εγκληματική οδός μέσω των Δυτικών Βαλκανίων, φέρνοντας παράτυπους μετανάστες προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την οποία είμαστε αποφασισμένοι να κλείσουμε συνεργαζόμενοι με τους Ευρωπαίους εταίρους». Επισημαίνεται ότι χθες η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε αρκετές βαλκανικές εγκληματικές συμμορίες και χρηματοδότες που, όπως υποστηρίζει, διευκολύνουν την παράνομη διακίνηση ανθρώπων.

Ελληνική παρουσία μέσω Γεραπετρίτη

Η Διάσκεψη διήρκεσε παραπάνω από το αναμενόμενο, με τον υπουργό Εξωτερικών της ελληνικής κυβέρνησης, Γιώργο Γεραπετρίτη, να εμφανίζεται ικανοποιημένος από τις συνομιλίες. Όπως τόνισε, «η πορεία των χωρών αυτών προς την ΕΕ πρέπει να επιταχυνθεί», καθώς «βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση πολλαπλών προκλήσεων […] διαπιστώνοντας καθημερινά ότι οι κρίσεις καθίστανται από εθνικές ή περιφερειακές περισσότερο οικουμενικές, και τα περισσότερα προβλήματα από τοπικά ή περιφερειακά καθίστανται πάντοτε γεωπολιτικά».

«Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη συνθετότητα στις διακρατικές σχέσεις και η μόνη λύση, η οποία θα διεύρυνε το καθεστώς ευημερίας στην περιοχή, θα ήταν η ενοποίηση, η πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς την ευρωπαϊκή οικογένεια», πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Να επισημανθεί, βέβαια, ότι δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ένταξης των χωρών αυτών στην ΕΕ.

Σε ερώτηση για το Ουκρανικό, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «βρίσκεται πάντα στην ατζέντα κάθε συζήτησης, διότι αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε στην Ευρώπη». Μάλιστα, έκανε λόγο για στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, η οποία θα περιλαμβάνει «και κατά το δυνατόν ενθάρρυνση των κρατών που βρίσκονται στον προθάλαμο της ΕΕ να έχουν το σθένος και την ανθεκτικότητα, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τυχόν προκλήσεις και παρεμβάσεις από ξένα κράτη, τα οποία επιθυμούν να τα φέρουν σε διαφορετικά μονοπάτια».

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE