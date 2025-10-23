Σύνοδος Κορυφής: Δεκέμβριο και... βλέπουμε για τα ρωσικά assets

Δύσκολη αποδείχτηκε η ημέρα για τους ηγέτες της Ευρώπης στη Σύνοδο Κορυφής. Ενώ ορισμένα σημεία των συζητήσεων κύλησαν ομαλά, άλλα μείζονα ζητήματα παρέμειναν αναπάντητα.

— Η Ουκρανία δεν είναι πιο κοντά στο να λάβει το δάνειο αποζημιώσεων. Μετά τη στάση του πρωθυπουργού του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, ο οποίος, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, υιοθέτησε μια «εκπληκτικά» αδιάλλακτη θέση σχετικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, οι διαπραγματεύσεις οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο. Το Βέλγιο έχει υποστηρίξει ένα κείμενο συμβιβασμού, αλλά ένα προσχέδιο που είδε το Politico δείχνει ότι οι προτάσεις έχουν ουσιαστικά αποδυναμωθεί, με την Επιτροπή να καλείται απλώς να παρουσιάσει «επιλογές» στην επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

— Αυτό έχει αφήσει ορισμένες αντιπροσωπείες δυσαρεστημένες. «Κανείς δεν θέλει να φανεί ότι φέρει την ευθύνη εάν η Ουκρανία ξεμείνει από χρήματα — αλλά δεν έχει υπάρξει [συμφωνία] ακόμη για να της σταλεί οποιαδήποτε χρηματοδότηση», δήλωσε ένας διπλωμάτης. Τώρα, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη (συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι περιοριζόμενου στο Βέλγιο) εάν επιθυμεί να επιτευχθεί συμφωνία στη σύνοδο κορυφής της 19ης Δεκεμβρίου.

— Το κλίμα αποδείχθηκε λιγότερο αμφιλεγόμενο απ’ ό,τι πολλοί ανέμεναν. Τα σχέδια συμπερασμάτων εγκρίθηκαν χωρίς αλλαγές σε σχέση με προηγούμενες εκδοχές, παρά το γεγονός ότι αρκετές αντιπροσωπείες είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι η συζήτηση θα μπορούσε να γίνει έντονη. Η πρόβλεψη για αναθεώρηση του νέου φόρου άνθρακα και η προοπτική μιας συνολικής πρωτοβουλίας για τη μείωση της «πράσινης γραφειοκρατίας» αποδείχθηκαν επαρκείς για να επιτευχθεί συμφωνία, αλλά οι λεπτομέρειες θα είναι καθοριστικές.