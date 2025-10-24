Μερτς: Πιθανή εξαίρεση του γερμανικού βραχίονα της Rosneft από τις κυρώσεις

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε ότι αναμένει πως η γερμανική θυγατρική της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft θα λάβει εξαίρεση από τις κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν επιβληθεί στην εταιρεία.

Η γερμανική δραστηριότητα της Rosneft, αν και ανήκει στη ρωσική μητρική εταιρεία, τελεί υπό τον έλεγχο των γερμανικών αρχών μετά την ενεργειακή κρίση. Η εταιρεία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον ανεφοδιασμό της Γερμανίας, καθώς προμηθεύει, διακινεί και διυλίζει πετρέλαιο που καταλήγει σε βενζινάδικα και αεροδρόμια της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

«Θα συζητήσουμε το ζήτημα με τους Αμερικανούς. Υποθέτω ότι η Rosneft θα λάβει την απαραίτητη εξαίρεση», δήλωσε ο Μερτς.

Πηγή: Reuters, ertnews.gr