Υψηλό του 2023 για την επιχειρηματικότητα στη Γερμανία, down η Γαλλία

Αναπάντεχη άνοδο σημείωσε η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στη Γερμανία, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό της από τον Μάιο του 2023, θέτοντας τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε σταθερή βάση στην αρχή του τέταρτου τριμήνου.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο σύνθετος δείκτης υπεύθυνων προμηθειών της S&P Global αυξήθηκε από 52 σε 53,8 μονάδες, υπερβαίνοντας περαιτέρω το όριο των 50 που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει πτώση στο 51,5.

Ο τομέας των υπηρεσιών ήταν η αιτία αυτής της έκπληξης, με τον δείκτη του να φτάνει στις 54,5 μονάδες. Η απόδοση της Γερμανίας έρχεται σε αντίθεση με αυτή της Γαλλίας, της οποίας ο σύνθετος δείκτης PMI εξέπληξε τους αναλυτές, σημειώνοντας πτώση για 14ο μήνα.

German Private-Sector Activity Unexpectedly Increases

Source: S&P Global