Λευκός Οίκος: Δεν θα κυκλοφορήσουν στοιχεία για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου

O Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι πιθανότατα δεν θα κυκλοφορήσουν στοιχεία για τον πληθωρισμό τον επόμενο μήνα λόγω του «λουκέτου» σε υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Όπως σημείωσε, αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που δεν θα δημοσιευτεί έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή.

Εξαιτίας της αποτυχίας του Κογκρέσου να περάσει νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνηση δεν υπάρχουν υπάλληλοι να συλλέξουν στοιχεία, ανέφερε ο Λευκός Οικός στον λογαριασμό του στο X.

«Οι οικονομικές συνέπειες μπορεί να είναι μεγάλες» πρόσθεσε.